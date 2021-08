Ministros practicantes: La última de Ciro

El ministro de Cultura, Ciro Gálvez, tuvo ayer la infeliz idea de defender, con argumentos más que risibles, la presencia en el gabinete Bellido de personas que no cumplen con el perfil para estar al frente de un ministerio. “Dicen que los ministros no tienen experiencia, pero ¿Qué experiencia van a tener si no les dan oportunidad?”, escribió. ¿Ahora resulta que los ministros van a hacer sus prácticas al Ejecutivo? Que les paguen entonces de acuerdo a la experiencia, ¿no?

El flamante ministro de Cultura Ciro Gálvez juramentó en un traje típico de Huanvelica. (Foto: Cesar Fajardo / AFP Photo / Gobierno del Perú)

No quieren a Dina en su tierra natal

No le fue nada bien a la vicepresidenta Dina Boluarte en su visita a su tierra natal, Chalhuanca, provincia de Aymaraes, en Apurímac. Manifestantes la esperaron a su ingreso a la municipalidad, pero efectivos policiales no solo los retiraron, sino que les quitaron el megáfono. También se dio cuenta de algunos roces con los periodistas que cubrían la actividad. Por lo visto, algunos empiezan a imitar el mal ejemplo de la escolta presidencial. Y eso que prometieron que no volvería a ocurrir.

(Foto: Captura)

Que Durand informe sobre agresión a periodista

A propósito de estos incidentes, la Comisión de la Mujer del Congreso acordó, a propuesta de la congresista Kira Alcarraz, solicitar información a la ministra de la Mujer, Anahí Durand, sobre la agresión que sufrió la periodista de TVPerú, Tiffany Tipiani. Ella, se recuerda, fue apartada a empujones y sin razón alguna del mandatario. ¿Habrá sanción para el responsable? Esperaremos... sentados.

La pluma de Sagasti presenta libro

El expresidente Francisco Sagasti presentó, en forma virtual, su libro titulado Imaginemos un Perú mejor... y hagámoslo realidad, que es un compendio de las entrevistas que realizó y artículos que escribió entre los años 1985 y 2015. Habrá que esperar a ver si se anima a escribir otro libro contando los entretelones de su paso por la Presidencia de la República, que asumió en reemplazo de Manuel Merino.

