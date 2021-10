Una baja en la lampa: Renunció Edwin Martínez

Y en Acción Popular se produjo la primera baja. El congresista Edwin Martínez Talavera renunció en forma irrevocable al bloque por “motivos personales”. ¿No será más bien porque en el Pleno fue conminado por su correligionaria María del Carmen Alva a retirar sus expresiones sobre el expresidente Alberto Fujimori a quien tildó de corrupto? Esta es la segunda renuncia en este Congreso, la anterior fue la de Héctor Valer a Renovación Popular. ¿Vendrán más?

Edwin Martínez. (Foto:archivo GEC)

Gabinete ¿en evaluación?: Palabra de maestro

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, informó que en la reunión de los voceros de las distintas bancadas con el presidente Pedro Castillo, el mandatario les informó que “está evaluando a los integrantes del gabinete y les había dado como tres meses para ver resultados en cada gestión”. El plazo vence el 27 de octubre. A ver si esta vez cumple la “palabra de maestro” porque hasta ahora...

El presidente Pedro Castillo participa en una sesión del Consejo de Ministros el pasado 29 de setiembre. (Foto: Presidencia Perú).

Escuela sindical: No salga de casa

Hoy se llevará a cabo en el Rímac una dizque “escuela sindical” que tiene como expositores a Iber Maraví y a la congresista Sigrid Bazán. O sea, como para quedarse en casa y no salir...

Le dan con palo a Betssy Chávez

El portal Epicentro publicó mensajes del chat de Perú Libre donde arremeten contra Betssy Chávez e, incluso, afirman que debería renunciar. ¿Y por qué la discordia? Pues por un perfil publicado en Perú21 en el que ella manifiesta que es de izquierda pero no radical, y agrega que con Vladimir Cerrón son como el agua y el aceite. ¿Eso es lo que les ardió? Chávez reconoció que hay discrepancias en el bloque pero que lo ocurrido no es motivo de ruptura. “El país merece tener políticos a la altura de la historia”, acotó. Pero esos, sin duda, no están en este gobierno.

