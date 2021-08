Bravata congresal: Censura a la Mesa Directiva

La bancada de Perú Libre ha presentado una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, que preside María del Carmen Alva, para expresar su rechazo a la forma como se distribuyeron las presidencias de las comisiones, obviando que esa decisión no recae en esa instancia legislativa. La propuesta, todo indica, no pasaría de una bravata pues el oficialismo no tendría los votos ni siquiera para la admisión a debate del pedido. ¿Se quedarán con los crespos hechos?

La ‘escuelita’ de Bermejo: Pero el jalado es él

Y desde Arequipa, el congresista Guillermo Bermejo sigue pretendiendo darles lecciones a los periodistas sobre lo que tienen que informar y cómo hacerlo. Ayer alegó que el alza del dólar es un fenómeno regional y comentó que “los medios deberían contribuir a explicar” lo que pasa. En la víspera le pidió a la prensa que “deje de darle opinión a tanta gente que lo único que quiere es desestabilizar a la patria”. ¿Tanta tirria no será porque fue el periodismo el que puso la lupa sobre los testimonios que dan cuenta de sus visitas a campamentos terroristas? Decimos nomás...

¿Mentiroso o ignorante? ¿Con la derecha no pagaban?

Otra perla de Bermejo. Ayer, en Twitter, el legislador oficialista, suelto de huesos, le adjudicó a la izquierda el supuesto triunfo de que las mineras Cerro Verde y Buenaventura, indistintamente, hayan pagado en una sola armada más de S/3 mil millones al Estado. “Lo que la derecha no hizo en décadas, la izquierda lo hace en una semana”, escribió. Miente. Esas y otras empresas pagaban sus deudas fraccionadas y con intereses. Ahora que el sol se devalúa, gracias a la ineptitud de este gobierno, el Estado deja de cobrar intereses.

Nuevo jale: Enco a Essalud

El exprocurador Amado Enco es el nuevo secretario general de Essalud. Renunció a la Procuraduría en octubre de 2020 luego de solicitar que la Fiscalía investigue a Martín Vizcarra por la compra de pruebas rápidas de COVID-19.

