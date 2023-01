Representación (I)

Mal agüero

La congresista de Perú Libre María Agüero, sí, aquella que se quejó de que su sueldo no le alcanza, aprovechó sus días de Semana de Representación para ir a meter candela a su ciudad natal, Arequipa. Cuando se le preguntó quién estaba financiando las marchas contra el gobierno, salió con el cuento de que “nosotros, la población, por esa esperanza de que la política no sea un negocio”. Total, ¿le alcanza o no le alcanza el sueldo?

María Agüero indicó que Perú Libre dará una opinión sobre estas denuncias cuando se investigue. Foto: Congreso





Representación (II)

Así cualquiera...

Quién también anda dizque de representación es la legisladora Susel Paredes. Lo curioso es que entre las actividades que incluyó como Semana de Representación figura una entrevista a una radio de Arequipa y su asistencia a una conferencia en el Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué cosa? O sea, ¿todos los peruanos le pagamos para que vaya a una charla? Mmm... “Gollerías parlamentarias”, le llamó el excongresista César Combina, quien recordó que en 2021 presentó un proyecto para que no se les pague bono por esto.





Camacho en Palacio

En modo Déjà Vu

El exsecretario de Pedro Castillo, Beder Camacho, aseguró que continúa trabajando en el despacho presidencial en el cargo de subdirector de la Oficina de Atención al Ciudadano, aunque luego indicó que, por el momento, su plaza está ocupada por otra persona, pues se encuentra de vacaciones. Horas después, sin embargo, la presidenta Dina Boluarte aclaró que Camacho “no trabaja en Palacio”. ¿Será que es solo su deseo de seguir perteneciendo a la Casa de Pizarro o quizás no le han avisado del cambio? ¡Qué roche!





Ahora dice que no quería huir

Castillo siempre Castillo

Y hablando de Pedro Castillo, en la audiencia judicial realizada ayer, en la que ilusamente busca anular la vacancia que aprobó el Congreso por el golpe de Estado que dio, se volvió a mostrar en todo su esplendor, es decir, mintiendo una vez más: “Debo concluir diciéndole, señor juez, ¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que solicitar mi salida del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero huir?”. Solo queda reír. ¿Quiere pruebas? Las tiene y las expuso públicamente su amigo Andrés López Obrador cuando le abrió las puertas de la embajada de México para huir.

Pedro Castillo: “Mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso”. Foto: captura Justicia TV





López Aliaga versus Urresti

Fin del pleito

Un juzgado de la Corte de Lima absolvió al alcalde Rafael López Aliaga de la demanda por difamación que le interpuso su archirrival de la campaña municipal, Daniel Urresti. Cómo le habrá quedado el ojo a Urresti, quien muy seguro retaba a López Aliaga a que vaya al Poder Judicial a escuchar su condena porque este lo había sindicado de ser el autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos. La justicia no se comió el cuento.

Rafael López Aliaga. (Municipalidad de Lima)