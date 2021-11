Estas son las cortitas de hoy miércoles 10 de noviembre de 2021

La izquierda y sus broncas (I): Dime que te digo

Un intercambio de reproches se desató entre Vladimir Cerrón, dueño del partido de gobierno Perú Libre, y Álvaro Campana, secretario general de Nuevo Perú, agrupación liderada por Verónika Mendoza que, dicho sea de paso, solo existe en el imaginario político pues hasta la fecha no ha logrado su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

La izquierda y sus broncas (II): Oportunismo al día

Mientras Cerrón les sigue enrostrando a la Vero y compañía su oportunismo para subirse al coche de Pedro Castillo, Campana replicó que ellos son leales, “pero no podemos dejar de señalar errores”. Uy sí, que le avise entonces a su congresista Sigrid Bazán, quien no deja de pasarle la mano al gobierno. Si eso no es oportunismo...

El escudero Sánchez hace doble chamba

Otro que sigue ese camino es el congresista Roberto Sánchez, quien siendo ministro de Comercio Exterior se ve más abocado a las actividades parlamentarias. Chambero, dirán. Nada que ver. Lo que pasa es que cumple fielmente su rol de escudero del gobierno de Castillo, como ayer cuando, en la Comisión de Defensa, cuestionó a los excomandantes generales del Ejército y la FAP por, según él, no haber denunciado a tiempo las presiones del Ejecutivo respecto de los ascensos militares.

Excongresista Édgar Ochoa: Otro que sube al coche

El excongresista Édgar Ochoa, quien primero fue del Frente Amplio y luego recaló en Nuevo Perú, ha sido designado director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Ochoa le sigue los pasos a otros representantes de izquierda como Sergio Tejada, Juan Pari, Jorge Rimarachín y un largo etc. que han buscado acomodo en este régimen.

Keiko informó en su Twitter: Higuchi y Fujimori mal de salud

Susana Higuchi, excongresista y exesposa del expresidente Alberto Fujimori, fue internada la madrugada de ayer en una clínica local debido a una afección respiratoria. “Su estado es grave y se encuentra en cuidados intensivos”, escribió en Twitter su hija Keiko, quien más tarde también anunció que su padre fue trasladado de emergencia a una clínica por problemas de baja saturación.

Ministro Eduardo González: ¿A qué le teme?

El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, ha prohibido el ingreso a su despacho con celulares, aun si son los proporcionados por la institución. ¿A qué le temerá el ministro? ¿Será que no quiere repetir la experiencia de su colega del MTC, Juan Silva?

VIDEO RECOMENDADO

El Perú tiene más de mil trajes típicos pero el Presidente Pedro Castillo prefiere usar un traje venezolano.