Chávez y Lazo

Todo queda en familia

Amorosito resultó el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, quien, para celebrar el 72º aniversario de creación del distrito, no tuvo mejor idea que condecorar ¡a su esposa!, la parlamentaria andina Leslye Lazo, dizque por su “exitosa trayectoria a favor de la nación y comunidad sanmartiniana y destacada labor de servicio, apoyo, solidaridad y enorme calidad humana”. Y mientras él celebra con plata ajena como si fuera Día de los Enamorados, hace oídos sordos a las quejas de los vecinos por los asaltos, la basura acumulada en las calles, etc., etc., etc. ¡Que se ponga a trabajar!

Yonhy Lescano

Hello, Maricarmen

El excongresista por Acción Popular Yonhy Lescano enfiló baterías contra los parlamentarios que han presentado proyectos de reforma constitucional para restituir la bicameralidad. “En medio de una anunciada hambruna y pobreza, se pretende crear más burocracia dorada. Qué irresponsables”, escribió. Ahhh, como quien no quiere –queriendo–, le mandó su chiquita a su correligionaria María del Carmen Alva... y seguro cree que nadie se dio cuenta.

¿Jefe de policía o emisario?

Visitando a Zamir

Y el nuevo comandante general de la Policía, Luis Vera Llerena, se estrenó en el cargo con un operativo en el penal Ancón 1, donde se encuentra recluido el acusador de su jefecito Pedro Castillo, Zamir Villaverde. ¡Qué casualidad! ¿O será que tiene vocación de emisario? Ya veremos.

Se corre de comisión

El show de Silvia

Todo un show montó en el Congreso la exalcaldesa de Villa María del Triunfo y amiga del prófugo Bruno Pacheco, Silvia Barrera. Airada, reclamó por su condición de investigada en la Comisión de Fiscalización y acusó a los congresistas de hacer “lo que les da la gana”. Fue necesario que personal de seguridad la retire de la sala de sesiones. Al final logró su propósito: no declarar... todas se las sabe.

Vladimir Cerrón

‘Fake news’

Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, saltó hasta el techo cuando un portal web publicó que la agrupación del lapicito promoverá la renuncia del jefe de Estado si este no realiza cambios reales y deslinda de Zamir Villaverde y el prófugo Bruno Pacheco. “¡Fake news!”, acusó al toque el Vladi oficialista. Y cómo no, no vaya a ser que su socio político Pedro Castillo se tome en serio la amenaza y en un arranque de cordura remueva a todos los integrantes del gabinete. Y es que a río revuelto...

