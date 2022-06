El mea culpa de Lady (I)

A Ética, sin escalas

A la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), no le quedó otra que ofrecer disculpas a la bancada de Acción Popular luego de que se filtrara un audio en el que se le escucha calificarla de “banda delincuencial” y tildar a uno de sus ‘Niños’, Darwin Espinoza, como el “cabecilla” de la misma en Áncash. Lo cierto es que el mea culpa no impedirá que la denuncien ante la Comisión de Ética la próxima semana. Por lo pronto, se rumorea, la lampa ya la vetó como posible aspirante a la presidencia del Congreso. ¿Le harán caso las otras bancadas?

El mea culpa de Lady (II)

Buscando al infidente

Entre tanto, desde Alianza Para el Progreso, su secretario general, Luis Valdez, informó a Perú21 que han iniciado una investigación para determinar quién filtró el audio de Camones. ¿Será posible identificar al responsable? “Son reuniones políticas en las que participan muy pocas personas...”, advirtió, y anticipó que el culpable será expulsado. A ver, dijo el ciego...

‘Pinochito’ Vizcarra (I)

Miente, miente

Indignadísimo se mostró Martín Vizcarra en su última audiencia judicial. Y es que, para sustentar su pedido de ampliación de reglas de conducta, el fiscal a cargo le sacó en cara su relación con Zully Pinchi. “Si miente para salir con una persona que no es su esposa, ¿por qué no mentir a la justicia o a su juzgado?”, cuestionó, provocando al reclamo del otrora amiguísimo de Richard Swing. “Yo no voy a permitir esa infamia”, replicó Vizcarra.

‘Pinochito’ Vizcarra (II)

Ampay, Martincito

Horas más tarde, sin embargo, el programa Panorama informó que Perú Belmond Hotels confirmó al Ministerio Público que Pinchi se registró en la habitación 423 de su hotel Monasterio en Cusco –al ladito nomás de la habitación de Vizcarra, tal como se leía en los chats– del 25 al 27 de febrero. Mmm, ¿no que no?

Perú Libre

Son una vergüenza

Tras haber denunciado en abril pasado que fue incluida inconsultamente en la lista de regidores para Lima por Perú Libre, Zaira Arias, secretaria de Asuntos Sociales del lapicito, denuncia ahora que han falsificado su firma y sus datos para llenar documentos ante el Jurado Nacional de Elecciones. “Es una vergüenza lo que pasa en PL. ¡Abajo las prácticas autoritarias y lumpenescas”, escribió en Twitter. ¿En serio le sorprende lo que pasa en el partido del sentenciado Vladimir Cerrón? ¡Cuánta ingenuidad!

VIDEO RECOMENDADO

El show de los Consejos en regiones NOS CUESTAN CARO El Perú gasta un aproximado de 17 millones de soles. Además, el gobierno sabotea a los buenos profesionales. También, el Minsa declara alerta por viruela de mono pese a no haber casos en Perú. Y, primer soldado ruso juzgado en Ucrania.