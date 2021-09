Se baja del barco: Távara renunció por Palacín

Tras el nombramiento de Julián Palacín como titular de Indecopi, el representante del MEF ante dicha entidad, José Távara, envió su carta de renuncia al ministro Pedro Francke. Távara señaló que el Indecopi requiere un consejo directivo con legitimidad “y que las recientes decisiones no la permiten”. Hay quienes no apañan los nombramientos sin sentido del Ejecutivo...

Julián Palacín Gutiérrez, excandidato al Congreso por Perú Libre (en el 2020 y en el 2021), fue designado ayer como presidente del Consejo Directivo del Indecopi.

PL presenta proyecto de ley: Buscan reducir sueldos

La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley para reducir los sueldos de altos funcionarios que perciban más de S/15,600 mensuales, independientemente de su régimen laboral. Esta fue una de las “promesas” de campaña de Pedro Castillo, quien dijo que reduciría su sueldo presidencial, el de sus ministros y de los congresistas. ¿Qué dirá el Legislativo de esta iniciativa?

Agreden a Guido Bellido: Rechazan al premier

Ni siquiera al interior del país, donde Perú Libre tuvo mayor respaldo, guardan respeto por el titular de la PCM. La tarde de ayer, durante la visita del premier Guido Bellido a Andahuaylas, le arrojaron una botella y un grupo gritó arengas mostrando el rechazo por su presencia. Tal fue el cargamontón que tuvo que intervenir la Policía deteniendo a una persona. El victimario se convirtió en víctima.

Contradicciones de PCM: Ciro Gálvez sobre Abimael

A Guido Bellido no le duró mucho su versión de que no habían tratado el tema de los restos de Abimael Guzmán en el Consejo de Ministros, pues ayer, durante una entrevista con RCR, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, lo desmintió. “Sí se abordó y la tendencia fue respetar la autonomía de las instituciones del Ministerio Público y del Congreso”, declaró. Tanto Bellido como Dina Boluarte intentaron ocultar la posición de la PCM, pero no les funcionó.

