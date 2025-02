Estas son las cortitas de hoy jueves 27 de febrero de 2025

CARLOS ANDERSON - I

Reto sobre la mesa

El congresista Carlos Anderson comentó con sarcasmo el recordatorio del Congreso de la República a los trabajadores del Servicio Parlamentario de que están prohibidos de salir de sus oficinas para atender temas particulares sin autorización previa. “Aquí hay un montón de gente que no tiene ningún tipo de control”, comentó, y retó a que “aparezcan los 4,500 trabajadores más o menos que supuestamente hay en el Congreso”.

CARLOS ANDERSON - II

Trabajadores fantasmas

Imagen

“Que aparezcan ahí en la Plaza Bolívar que podemos tomarles lista, vas a ver que no existen. Hay mucho fantasma aquí, controlar fantasmas es mucho más dificil; sí hay necesidad de poner mecanismos de control, pero eso no puede ser ciego, sí hay tareas que requieren (salir)”, indicó. Uy, qué feo. Y ahora, ¿qué dirá la Mesa Directiva que preside Eduardo Salhuana? ¿Se animará a transparentar su lista de trabajadores?

CÉSAR ACUÑA

Y el hijo de su api…

Imagen

Al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, no le han gustado las críticas a su hijo Richard, quien se fue de fiesta después de la tragedia ocurrida en un centro comercial de Trujillo que cobró seis vidas. “Él no tenía conocimiento creo, estaba en Pimentel, si hubiera estado enterado de lo que pasaba no creo que hubiera cometido un acto muy insensible”, refirió. Bueno pues, salvo que haya estado en la luna, no había forma de que su engreído no esté informado. Los hechos se registraron el viernes en la noche y él se fue de parranda la noche del sábado. Como dice don César… “un acto muy insensible”.

BANCADA SOCIALISTA

Se cuelga de la tragedia

Imagen

Tan ingeniosos los congresistas de la Bancada Socialista han presentado un proyecto de ley para que se declare de interés nacional la fiscalización de todos los centros comerciales por parte de las municipalidades. Uhmmm, ¿acaso no es esa la obligación de los gobiernos locales? No queda bien colgarse de una tragedia como la de Trujillo para jalar agua para su molino. A ver si hacen un esfuercito y se ponen más creativos.

SUSEL PAREDES

Solo una firmita

Imagen

Solo una firma más y estará lista para su presentación la moción de censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que promueve Susel Paredes. La legisladora ironizó al respecto y comentó que mientras ella termina de reunir las 33 firmas que avalen su pedido —solo le falta una—, el favorito de doña Dina “hace su trabajo de lobby consiguiendo que (los congresistas) no firmen o retiren sus firmas”.

VIDEO RECOMENDADO