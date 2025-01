Corte Suprema evaluará este 28 apelación sobre ilegalidad de partido A.N.T.A.U.R.O.

El próximo martes 28 la Sala Suprema Civil Permanente de la Corte Suprema debe evaluar la apelación presentada por el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), que busca revertir la decisión judicial en primera instancia, dictada el pasado octubre, que declaró la ilegalidad de esta agrupación política que pretendía postular a la presidencia a Antauro Humala, sentenciado a prisión por asesinar a cuatro policías en el llamado ‘Andahuaylazo’.

De confirmarse lo declarado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema se cancelará la inscripción de este partido en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se dispondrá el cierre definitivo de todos sus locales partidarios a nivel nacional.

PRIMERA INSTANCIA

Los argumentos de esta sala para declarar la ilegalidad de la agrupación que ha servido de plataforma para que Humala propale su discurso violento, de odio y antidemocrático fueron contundentes. Para los magistrados no quedan dudas de que el exconvicto es el líder natural del partido y no un simple militante como argumenta la defensa legal de A.NT.A.U.R.O. que señalaba que este no tiene un cargo dirigencial en su agrupación.

Así, la agrupación buscaba deslindar responsabilidad de las expresiones de quien ha representado la imagen de su partido. La sala desestimó esta tesis enfatizando que a lo largo de los discursos nada democráticos de Humala la dirigencia de esta agrupación nunca marcó distancia, avalando de esta manera sus radicales declaraciones.

Para la Sala las palabras de Humala o de cualquier dirigente o representante vinculan necesariamente a este partido.

"Si no consta una manifestación de rechazo frente a discursos y actuaciones que vulneran la democracia, corren peligro los derechos fundamentales de toda o parte de la población”, argumentó la sala en su decisión en primera instancia.

Sentenciado por homicidio, secuestro y rebelión por el ‘Andahuaylazo’, Antauro Humala ha pregonado el uso de la violencia como parte de sus acciones ante un eventual gobierno, adelantando, por ejemplo, que fusilaría a varios expresidentes, ente ellos su propio hermano, Ollanta Humala.

COMO SI NADA

Pese a las conclusiones de la sala sobre este tema, el etnocacerista no ha dejado de difundir su mensaje de odio y hace unos días hasta celebró con un evento el aniversario de su acción armada en la que murieron cuatro policías.

La Sala Suprema Civil Permanente de la Corte Suprema debe tomar en cuenta el próximo 28 los argumentos que derivaron en la decisión de primera instancia para declarar la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. y alejarlo para siempre de la escena política.

