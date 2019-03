Corte Suprema dejó al voto apelación de Edwin Donayre contra condena por caso 'Gasolinazo'

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó hoy al voto la apelación interpuesta por el legislador de Alianza para el Progreso (APP), Edwin Donayre, contra la sentencia de cinco años y seis meses de prisión que se le impuso por robo de combustible en el Ejército.

Durante la audiencia, el abogado del parlamentario, César Nakazaki, solicitó que se absuelva a su patrocinado de la condena, que también implica a otros nueve militares.

De acuerdo a Nakazaki, la Fiscalía no pudo probar que existió apropiación ilícita de gasolina cuando el entonces general Donayre integraba la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur, en 2006. Precisamente, a este caso se le denominó en su momento como 'Gasolinazo'.

"Hay insuficiente de prueba de cargo para demostrar que hubo un acto de apropiación de combustible (...) no hay prueba que establezca que una sola gota de combustible fue apropiada por mi patrocinado para sí o para otro", manifestó.

La defensa insistió en que el Ministerio Público "fue arbitrario" al introducir sus pruebas. Adujo que no se ha probado que haya existido pedido o entrega extraordinaria de gasolina, tampoco que durante el traslado de la misma en camiones "se haya perdido algún transporte".

"Además, todos los transportistas han declarado que se entregó la gasolina a los grifos autorizados", apuntó.

No obstante, el procurador Javier Pacheco sostuvo que el proceso penal que concluyó con la sentencia de diez militares "se realizó con regularidad".

"En la Primera Brigada como en la Región Militar Sur se han suscitado hechos, esos hechos no han sido desacreditados por los condenados, sí hubo asignación extraordinaria de combustible para ambas regiones militares; todos dicen que no son responsables, que no tenían competencia, pero hay pruebas contra eso", dijo Pacheco, quien solicitó que se declare no haber nulidad en la sentencia.

Fue en agosto de 2018 que la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a Edwin Donayre, quien aún no ha sido detenido por gozar de la inmunidad parlamentaria.