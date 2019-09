El juez Richard Concepción informó hoy en audiencia que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó su pedido de extradición para el exasesor nacionalista Martín Belaunde Lossio por el caso de lavado de activos que implica al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Belaunde se encuentra detenido en una prisión peruana desde 2015, luego de haber sido extraditado desde Bolivia. Sin embargo, su repatriación se concretó por el proceso de La Centralita y luego se amplió por el caso Antalsis.

La decisión de la Corte Suprema debe ser enviada ahora a Bolivia para que autorice la ampliación de extradicón de Belaunde Lossio por el delito de lavado de activos, y así se lo pueda procesar en la acusación que la Fiscalía formuló contra la expareja presidencial. El fiscal Germán Juárez solicita 10 años de prisión para él.

En la audiencia del 6 de agosto, el mismo Martín Belaunde dijo que se allanaba de manera voluntaria a colaborar en el proceso penal.

“Yo he renunciado expresa e irrevocablemente al proceso de extradición para este caso y he renunciado incluso al tema de la prescripción del delito -si este fuera el caso- y lo he hecho de manera formal y además de manera verbal desde julio del 2015”, aseveró ante el juez Concepción Carhuancho.

Asimismo, arremetió contra Humala y Heredia, sobre quienes dijo que tiene mucho por contar.

“Me parece hasta bizarro ver como hoy día los abogados de los señores Humala y Heredia, que me han atacado permanente y consistentemente en los medios de comunicación (…) hoy pretendan defenderme y escudarse en mí para evitar el proceso”, dijo.

El fiscal Juárez requirió al Poder Judicial 20 años de cárcel para Ollanta Humala y 26 años de prisión para Nadine Heredia, quienes son acusados de recibir dinero ilícito del gobierno venezolano y de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas del 2006 y 2011, respectivamente.