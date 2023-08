La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) juzgará al Estado peruano por las víctimas de esterilizaciones forzadas en el país. Este acontecimiento permitirá esclarecer el caso de Celia Ramos y de otras mujeres que fueron sometidas a este procedimiento.

A principios de 1997, Celia acudió a un puesto de salud buscando atención odontológica y desde entonces, igual que le ocurrió a María Mamérita Mestanza Chávez y a numerosas mujeres más bajo el régimen de Alberto Fujimori, fue buscada y presionada para practicarse una esterilización. El personal de salud le insistió en que era una operación sencilla, que le evitaría un embarazo riesgoso y le garantizaría acceso a programas sociales para sus hijas. Celia fue forzada a una esterilización en julio de ese mismo año . Debido a esa intervención, murió 19 días después.

“La llegada del caso de Celia a la Corte IDH es un primer paso para la verdad y la reparación de miles de mujeres y sus familias, que fueron víctimas de una política de Estado como lo fueron las esterilizaciones forzadas en Perú. A pesar de que estas violaciones ocurrieron durante el conflicto interno, la ausencia de mecanismos para repararlas integralmente persiste, por lo que la sentencia de la Corte IDH es una oportunidad para saldarla”, declara Florencia Reggiardo, Directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe -CEJIL.

El caso de Celia Ramos tiene antecedentes importantes. En 2003, el Estado peruano firmó un Acuerdo de Solución Amistosa en el que reconocía su responsabilidad por un caso similar, el de María Mamérita Mestanza Chávez. En ese acuerdo, el Estado se comprometía a implementar medidas de reparación integral, pero 20 años después, las medidas de fondo aún no se han cumplido: los casos siguen en la impunidad, no se han implementado modificaciones legislativas y políticas públicas que garanticen que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Las esterilizaciones forzadas hicieron parte del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado por el gobierno de Alberto Fujimori. Según el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO, creado a partir del Acuerdo de Solución Amistosa del caso Mestanza), hoy hay 6.504 víctimas inscritas en todo el país.