Desde “delincuente” hasta “¡hazte la prueba toxicológica!”, a Héctor Becerril le gritaron de todo

Le dijeron de todo. Los congresistas perdieron el respeto de la ciudadanía y en las calles ya lo exclaman sin mayor temor. El pasado 2 de junio, los legisladores Yeni Vilcatoma y Federico Pariona fueron insultados cuando asistieron a la VIII Expotour en la Concha Acústica del Campo de Marte y ayer ocurrió lo mismo con el también miembro de Fuerza Popular Héctor Becerril.

Adjetivos como “corrupto”, y expresiones como “cierren el Congreso”, entre otros, le lanzaron al legislador frente a la antigua Estación Desamparados, en el Centro de Lima.

El incidente se registró cuando Héctor Becerril apareció de manera sorpresiva cerca de Palacio de Gobierno en momentos en que varios periodistas esperaban afuera la información y los detalles sobre el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales a 2020.

Mientras el fujimorista declaraba ante la prensa y criticaba al gobierno de Vizcarra, varios ciudadanos de a pie no se contuvieron y le dijeron de todo.

CÉSAR RITTER Y EL RETO QUE NO CUMPLIÓ



Uno de los gritos que se escucharon varias veces contra Becerril fue “¡hazte el examen toxicológico!”. Esto en referencia a un enfrentamiento en redes sociales que tiene con el actor César Ritter, quien celebró el anuncio de Fiestas Patrias. Ambos se retaron a realizarse la evaluación. Ritter no tuvo temor y se hizo la prueba el martes 30, siendo esta negativa.

​"Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted NO representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú", aseveró el actor.

— Cesar Ritter (@RitterCesar) July 31, 2019