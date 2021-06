Perú21 reveló los nombres de los jueces que evaluarán la nulidad de la sentencia de Vladimir Cerrón, por corrupción en Junín, que lo liberaba de la inhabilitación a ejercer cargo público. ¿Qué es lo que podría ocurrir si la sala ratifica o revoca el hábeas corpus? Romy Chang, nos lo cuenta.

“El primer escenario es que se confirme la resolución que declaró nula la sentencia del señor Vladimir Cerrón y que por tanto de manera definitiva, ya no podría ser apelado. Lo que liberaría completamente al señor Cerrón de la sentencia anterior. Si se ratifica esta decisión, ya no es posible apelar el hábeas corpus”, indica la abogada.

El segundo escenario, es que la sala conformada por Marisol Jaramillo, Carlos Samaniego y Carlos Contreras revoque la decisión.

“El segundo escenario sería que se revoque la resolución de primera instancia y se indique que esta resolución de primera instancia deje de existir porque estuvo mal dada y si ese fuese el escenario el señor Cerrón si podría llevar su caso al Tribunal Constitucional presentando un recurso de agravio constitucional”, manifestó.

Perú 21, reveló que la sala conformada por los magistrados antes mencionados tienen serios cuestionamientos por sus fallos en casos de corrupción vinculados al gobernador de Huancavelica, Maciste Díaz.

“Por más que haya habido fallos polémicos por parte de estos magistrados, con anterioridad, esto no hace que estos sean cambiados, porque lamentablemente no existe ninguna sanción o medidas disciplinarias que puedan dar lugar a su retiro del cargo, pero eso sí, la opinión pública tiene que tener mucho ojo. Porque en este caso realmente, no existía una afectación evidente inmediata contra la libertad del señor Cerrón”, concluye la abogada penalista.

VIDEO RECOMENDADO:

Vladimir Cerrón depende de jueces