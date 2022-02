El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre las declaraciones que dio la lobista, y cercana al presidente Pedro Castillo, Karelim López, en el marco de la colaboración eficaz que viene realizando por las investigaciones sobre los escándalos de corrupción del gobierno ligados a licitaciones y a las reuniones clandestinas del mandatario en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

Como se sabe, en su declaración ante la Fiscalía, López mencionó que el premier Torres estaría implicado en el caso. Sobre ello, rechazó las afirmaciones y culpó a la Fiscalía, la “ultraderecha” y la prensa para vacar al presidente.

“La investigación es reservada, sin embargo, ayer ya se difundió quién es la persona y la colaboradora y qué es lo que ha dicho. El fiscal está totalmente al margen de la ley, están actuando en complicidad con la ultraderecha que quiere vacar al presidente. Esa es la verdad. La ultraderecha no ha aceptado que Castillo sea el presidente, desde el momento mismo que ganó las elecciones buscaron el mecanismo para vacar y están permanentemente en ese trabajo. Son golpistas y antidemocráticos, en convivencia a la prensa. Están actuando con ese propósito de vacar al presidente (...) Le han quitado la mamadera y ahora están protestado”, declaró en Canal N.

En esa línea, calificó de “desesperada” a López pues realiza “imputaciones” que no se han probado. “Queremos que se pruebe. No que todo se base en el chisme o la mentira”, sostuvo.

Cabe agregar que, la lobista afirmó que el presidente encabeza una supuesta mafia en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones junto al ministro Juan Silva y cinco congresistas de Acción Popular. Así mismo, estaría implicado el premier Torres, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el fiscal anticorrupción, Omar Tello.

Puntualmente sobre Torres, la empresaria explicó que el premier ofreció al exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, sacarlo del país y asilarlo en otro país.

“Es falso, yo no tenía potestad. Era ministro de Justicia, pero no de Relaciones Exteriores. Es imposible de que yo haya ofrecido al señor Pacheco hacer eso. Lo he visto en Palacio, pero después cuando ocurren esos hechos nos entrevistamos en una calle en Surco”, afirmó.

En tanto, sobre el próximo pedido del voto de confianza de parte del Congreso, el premier sostuvo que el gabinete irá de todas maneras el 8 de marzo.

pero si los otros ganan y no tenemos el voto de confianza nos iremos a nuestra cada y vendrán otros. No somos acomplejados”, agregó.

