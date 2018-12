Carlos Oliva: "La corrupción impide ser un país competitivo"

Hoy el titular de Economía, Carlos Oliva, cumple 54 años y hará un alto en sus labores ministeriales. Proyecta un crecimiento de 4.2% del PBI para 2019 y considera que será un año mejor que el anterior. Revitalizar el gasto público, impulsar la inversión privada y obtener un plan de competitividad consensuado son los retos que tiene su gestión en los próximos meses.

La mayoría de estimaciones del crecimiento del PBI apuntan entre 3.8% y 3.5%. Sin embargo, el presidente mencionó un crecimiento de 4%. ¿Por qué?

Tenemos varios indicadores que podrían estar diciendo que podemos llegar a 4%. Sabemos que no es fácil, todo dependerá de la inversión pública. Estamos trabajando muy fuerte para que en diciembre esta sea por encima del 30%. Si es así, estaremos muy cercanos al 4%. El corte del oleoducto ha afectado.

¿Cómo explica un bajo crecimiento del 3.8%?

Existe el PBI potencial, la capacidad de nuestra economía para crecer si no pasa nada, no hay Niño, etc. Ese cálculo está en 3.7%, 3.8%.

Viniendo de 2.5% en 2017, 3.7% no es muy auspicioso.

Sin duda. Debería ser más alto. Para eso necesitamos reformas estructurales, reducir costos logísticos, mayor infraestructura, mayor competitividad. Hace 20 años no se hacen reformas en la economía…

¿Es una fatalidad?

No sé si llamarla así, pero necesitamos hacer algo al respecto. Tenemos la obligación de crecer más que eso. Mi compromiso cuando entré al MEF fue mantener el equilibrio fiscal e impulsar las reformas. Unas dependen del presidente y su gabinete, otras deben consensuarse principalmente con el Congreso.

¿Cuál será el PBI de 2019?

Estimamos que 4.2%. Es bajo pero 2019 será ligeramente mejor que 2018. Nuestra meta es crecer más que eso y para eso impulsaremos las reformas.

El premier declaró que este año se devolverá 30% del presupuesto. ¿Hay dificultad para gastar?

En parte eso frena la inversión pública. Ese 30% de devolución tiene varios años. Indica que tenemos problemas de gestión. Este año la inversión pública crecerá a tasas de dos dígitos…

El estimado inicial fue 17.5%, pasó en agosto a 14% y estamos en 10%...

Dependiendo de diciembre, podríamos estar bordeando el 14%. Pero estamos en 10%. No se ha alcanzado la meta, en parte por las demoras en la reconstrucción. Iba a caminar más rápido. Aun así, la tasa de crecimiento de la inversión pública es la más alta de los últimos tres años.

Partiendo de tan bajo no es algo para enorgullecernos.

No, no, por supuesto. Tenemos una gran debilidad, la calidad del gestor público

Nuevamente, es un destino fatal, vivimos así un buen tiempo atrás…

Esta reforma se creó en 2013. A estas alturas, debió avanzarse muchísimo más. Más que llorar sobre leche derramada, nos corresponde iniciar o recuperar estos procesos.

¿Cuánto crecerá la inversión pública en 2019?

Estimamos que 6% a 7%, la mitad de 2018. Esa es la capacidad fiscal que tenemos. Estamos consolidando el déficit fiscal, hay que reducirlo.

¿Qué proyectos serán la locomotora que permita crecer a la inversión pública?

Solo públicos, tenemos el proyecto Proregión. Lo maneja Transportes, consiste en asfaltar 15 mil kilómetros de vías nacionales. Son S/15,000 millones para los próximos tres o cuatro años. Para 2019 iniciaremos con S/400 millones. Se conectará el país. Se construirán pequeños reservorios para incrementar la productividad agrícola.

¿Y en lo público-privado?

Tenemos una cartera de APP. La Línea 2 del Metro está en ejecución…

Estaba parada, perdemos las conciliaciones…

El presidente ha anunciado el destrabe del proyecto. No sé si ya se firmó, pero se firmará una adenda y se reanudarán las obras. Tenemos una cartera para el futuro que maneja Proinversión. Se licitará la planta de tratamiento del lago Titicaca, cerca de S/300 millones. Hay cinco postores, en marzo se adjudicará. Hay otros proyectos de ese tamaño.

La inversión privada no despega. ¿Están dando malas señales al sector privado?

Al contrario, cuando se reúnen conmigo, se muestran entusiastas…

Pero no invierten…

En 2018 la inversión privada crecerá 4.7%. Cayó en los últimos tres años.

No es gran cosa…

Creo que sí. Desde junio hemos tenido buenos anuncios cada mes. La ampliación de Toromocho, Quellaveco, Puerto San Antonio, Pisco, Mina Justa, Puerto Salaverry, el aeropuerto de Lima, Lote 95. Reflejan que se reactiva la inversión privada.

¿Hay algo nuevo para 2019?

A veces no se sabe qué está pensando el sector privado, aunque siempre que hablamos con empresarios hay preguntas, dudas e incluso críticas, pero hay un deseo y un convencimiento de que podemos crecer más. Para 2019 proyectamos un crecimiento de 5%.

El índice empresarial decae…

Ha subido en los últimos meses…

Pero son cifras débiles…

De hecho.

¿Qué las provoca?

Hay de todo. El enfrentamiento con el Congreso durante el gobierno de PPK genera un ruido, no detiene las inversiones, pero plantea interrogantes. Siempre me preguntan cómo es mi relación con el Congreso. Contesto que no puede ser mejor. Se aprobó el presupuesto, fue muy productivo.

No obstante, el enfrentamiento con el Congreso persiste.

He conversado con distintos actores y noto una predisposición para el diálogo. Me he reunido con muchos congresistas y todos quieren que trabajemos juntos. Tengo una política de puertas abiertas, vienen empresarios grandes, chicos, extranjeros.

¿Con el presidente de Confiep?

Sí, claro, él ha venido.

Dijo que hay una persecución contra el empresariado y una política de destrucción…

No creo que diga que yo lo persigo. Nos hemos reunido, nadie me habló de persecución… No lo llamaría así…

¿Pero esa vivencia frena la inversión privada?

Lo que veo es una lucha contra la corrupción, es muy positivo. La corrupción impide ser un país más competitivo.

Contraloría señala que solo se invirtió el 25% del presupuesto de la Reconstrucción. ¿Qué ocurrió si la plata estaba ahí?

Exacto, la plata estaba ahí. El problema es que debemos elaborar los estudios y los expedientes técnicos…

¿No se hizo en la época de Kuczynski?

No estaba ahí. Pero este año hemos hecho el esfuerzo por hacer estos expedientes.

Contraloría equipara la Reconstrucción con la del terremoto de 2007 en Pisco.

Es un poco exagerado. Se está trabajando. De hecho, seguramente, ha habido retraso. En 2019 vendrá con más fuerza. Tendremos todos los expedientes hechos.

¿Que haya nuevas autoridades lentificará las cosas?

Es un riesgo. Por eso nos hemos reunido con las nuevas autoridades, casi todos los alcaldes y todos los gobernadores. Este lunes volveremos a reunirnos; les ofreceremos el apoyo porque las obras no pueden parar.

Falta velocidad, dijo el contralor.

Tenemos oficinas técnicas en todo el país. Además, los equipos no son nuevos, hay una masa de servidores públicos que conoce el sector.

Pero se ha gastado solo el 25% con autoridades fogueadas…

El plan es que para 2021 lleguemos al 100%.

Hay descontento de la población. En Huarmey se bloqueó la carretera Panamericana.

Sí. Ahí hay problemas con la descolmatación de un río. Se vio el miércoles en el Consejo de Ministros. Entrarán máquinas para descolmatar, se ha coordinado con Antamina. Vamos a apurar todo lo posible las obras de reconstrucción.

En CADE se presentaría un plan de competitividad, pero se retrocedió. ¿Por qué?

En Consejo de Ministros se ha aprobado la política de competitividad, qué quiero hacer. Después viene el plan, cómo lo voy a hacer. El sector privado presentó su plan. Estamos conversando con el sector privado diciéndole que debemos hacer las cosas en orden, primero la política y luego, sobre la base de esta, viene el plan. El presidente nos ha dicho que hagamos pública la política, la conversemos con los actores principales para hacer el plan. En su mensaje dijo que serán tres meses…

La reforma laboral, no el plan de competitividad…

Lo laboral es una de las áreas.

¿Por qué no fue al CADE? ¿Chocaría con el ministro de Trabajo?

No, porque estaba discutiendo el presupuesto en el Congreso.

¿Se siente responsable de la renuncia del titular de Trabajo? ¿Tenían posiciones diferentes?

No. En el consejo se ha discutido con varios ministros. Todos votaron a favor de la política de competitividad.

El premier dijo que en Perú hay demasiadas vacaciones…

Porque comparaba con otros países. No creo que haya demasiadas vacaciones. La política no señala recorte de vacaciones. Seguirán tal como están. Se pueden hacer cambios, no tomar todo el paquete completo. No se recortarán derechos.

¿Qué contiene el plan de competitividad?

Nueve áreas, se quiere una política que dure. Está la necesidad de cerrar las brechas de infraestructura, recortar costos logísticos, invertir más y articular los programas de ciencia y tecnología, el tema laboral, simplificación de trámites. Cada área es compleja en sí misma e incluye a muchos actores. Desde el MEF haremos el seguimiento a todo, pero cada área tendrá su líder.

¿Cuándo la publicarán?

No sé, pero la idea es publicarla para dialogar. Coincide bastante con lo planteado por los empresarios. El presidente dijo que en tres meses tendremos un plan.

El presidente dijo que la reforma laboral se discutirá en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Es básicamente para el sector informal.

Sí, es uno de los temas. Una de las ideas sobre la mesa se vincula con el fallo del TC sobre los trabajadores despedidos. Se debería aplicar solo a los despidos arbitrarios. Pero hay despidos justificados y a la persona se le indemniza. Ahí no tendría sentido la reposición.

¿Plantearán flexibilizar la estabilidad laboral?

Nosotros hablamos de dinamizar. Más que los mal llamados sobrecostos, al empresario le preocupa esto de la reposición con indemnización. Tenemos que ver el mercado laboral de manera más moderna. Hoy hay mucha movilidad laboral, trabajo desde casa…

¿Qué harán con la estabilidad laboral, el gran atraco en el Consejo Nacional del Trabajo? Hablaron con la CGTP…

No. El foro es el CNT.

La CGTP se retiró del CNT…

Seguramente me invitarán para que dé mi opinión.

¿Sin la CGTP no hay reforma laboral? Aceptará un régimen para el sector informal más flexible…

Vamos a ver. La idea es sacar reformas en beneficio del país. No soy tan ingenuo para pensar que con tres conversaciones y en dos meses sacamos un acuerdo y todos felices. Es algo difícil. Nuestra responsabilidad es plantear las cosas.

Hay que prever que puede ser un fracaso.

Sí, por supuesto, es parte del escenario que manejamos. En el pasado no se pudo avanzar.

¿Se equivocó el presidente con las cifras de la anemia infantil? Dijo que se redujo de 49% a 44.7%, pero, según el INEI, en 2017 la anemia fue de 43.6% y en 2018, 44.7%.

La cifra es la correcta, en marzo estaba por encima de 49%, subió como seis o siete puntos. Se ha bajado…

Más bien, subió un punto de 43.6% a 44.7%...

Cuando compara año con año estamos casi en la misma cifra. Pero si compara con marzo, cuando ingresó el presidente, hay una disminución de seis puntos.

¿En tres meses aumentó de 43.6% a 49%?

Claro que sí, ese es el dato que tenemos. La ministra de Salud lo mencionó en el Consejo de Ministros. INEI indica el promedio del año.

El Colegio Médico pide la renuncia de la ministra, precisamente por el incremento de la anemia infantil.

La ministra tendrá que responder. Todo depende del punto de partida...

¿Están jugando con las cifras?

No. Lo más importante es el compromiso en bajarla 20% para 2021. Es un tema que preocupa a todos.

¿Por qué no hay un plan bien estructurado para reducir la anemia?

El MEF mira los presupuestos, el Midis y Salud están haciendo el máximo esfuerzo para reducirla, nos han presentado su plan. Se busca mejorar la logística. Solo la cuarta parte de lo que se compra llega al niño.

En la zona minera sur y en Cajamarca se eligieron autoridades antimineras. ¿Qué providencias han tomado?

Hay que ver en la cancha. Con el gobernador de Junín, salió Toromocho. Hay mucha desinformación Nos encanta poner etiquetas, no es preocupante. A la hora de la hora, estas personas elegidas quieren lo mejor para su pueblo. Tenemos que colaborar con ellos, habrá diálogo, veremos qué sale.

¿Tía María va este año?

El MEM le hizo 14 observaciones, creo que ya respondió Southern. El MEM evaluará lo del permiso.

¿Cuánto será la inversión en Chinchero?

La primera etapa, remoción de tierras, significa S/33 millones. Después se hará la adjudicación de la obra. No tengo el dato exacto. El expediente técnico ya está realizado, hay que adjudicarlo. El Estado lo financiará.

¿No es mejor que sea el sector privado?

Tiene que querer participar. Las carreteras sí son atractivas para el sector privado.

Como economista, la indemnización de Odebrecht por S/ 610 millones es poco, ¿no?

Hay que sopesar el daño que se hizo, salió una ley que da pautas. Se quiere capturar, por lo menos, la utilidad que se tuvo por estas obras donde hubo coima. Pero eso es lo teórico. La Fiscalía le añade un valor adicional, la colaboración. El MEF quisiera que fuera más, pero es una cifra realista y razonable.

¿Un hipotético cierre del Congreso afectaría a la economía?

Igual habría una Comisión Permanente que legisle. No anticiparía un cambio muy drástico.