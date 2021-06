Perú es el cuarto país con mayor capacidad para combatir la corrupción en Latam, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, una herramienta analítica que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción año a año.

Nuestro país tiene una puntuación general de 5.6/10 vs el 5.47 obtenido en 2020 y 5.17 en 2019, indica el estudio elaborado por , en el estudio realizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, empresa de consultoría especializada en riesgos globales.

La puntuación de Perú se mantuvo estable en el 2020 y experimentó un aumento del 12% en la categoría de democracia e instituciones políticas, como las elecciones primarias internas para los partidos y la aprobación de una reforma para la financiación de las campañas en septiembre del año pasado.

El análisis abarcó 14 variables claves, entre ellas la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. Además, está basado en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.

Uruguay es el país que lidera el Índice CCC 2021 (7.8o/10), seguido de Chile (6.51), Costa Rica (6 .45), Perú (5.66), Argentina (5.1 6), Brasil (5.07), Colombia (4.81), Ecuador (4.77), Panamá (4.55), República Dominicana (4.38), México (4.25), Paraguay (4.08), Guatemala (3.84), Bolivia (2.43) y Venezuela (1.4).

Contexto peruano

Para el análisis es importante mantener en constante monitoreo la proclamación del próximo presidente peruano, sobre este punto, se mantienen atentos a lo relacionado con el candidato Pedro Castillo, quien ha prometido reforzar las agencias anticorrupción y crear un consejo nacional anticorrupción que será presidido por él mismo. Otro punto de especial interés el el papel del Congreso porque lo consideran “sumamente fracturado y puede seguir obstaculizando las reformas anticorrupción”.

Aquí se puede obtener el resultado completo y la metodología, descargue del informe.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo brindó conferencia de prensa a medios extranjeros y se reunió con el excandidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán.