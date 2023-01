Los 25 gobernadores regionales a nivel nacional juraron sus cargos durante la primera semana de enero de 2023. Tras acceder oficialmente a sus puestos, comenzaron a designar en las diferentes direcciones a personajes que cuentan con pasados cuestionables, que ponen en duda el buen desempeño de las nuevas autoridades.

Del total, Perú21 ha identificado que en 13 regiones los medios de comunicación locales han comenzado a denunciar, a través de redes sociales, los malos nombramientos de los gobernadores. En otros casos, este diario recogió también denuncias y favoritismos respecto de las máximas autoridades regionales.

Estamos hablando de designaciones a dedo en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.

Mal comienzo

Si comenzamos alfabéticamente, el gobernador de Amazonas, Gilmer Horna Corrales, ya ha sido puesto en el ojo público por colocar nuevamente en la Dirección Regional de Salud a Yesper Saravia. Según el diario Ahora de Amazonas y Jaén, este funcionario ha sido señalado por “robo de combustible en Condorcanqui” y de cobrar ilegalmente un bono que no le correspondía. Además, revelaron que durante su gestión los consejeros de ese entonces lo llamaban “bueno para nada” e “incompetente”.

En Ayacucho, la gestión de Wilfredo Oscorima Núñez ha sido calificada por Javier Berrocal Crisóstomo, consejero regional por Huamanga, como “plagada de corrupción”, refiriéndose a esta como una continuación del gobierno de Carlos Rua Carbajal, exgobernador de Ayacucho.

El gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara Rodríguez, ha designado a Elden Hernández Domador para asumir la Dirección Subregional de Salud; él fue expulsado de esa misma institución en 2020 por las rondas campesinas tras “el aumento indebido de sueldo del director y cuatro funcionarios, adquisición de protectores faciales sobrevalorados y la estafa en 14 mil pruebas rápidas”, denunció Canal Digital Cutervo, medio de la región.

Zósimo Cárdenas Muje, de Junín, no tuvo mejor idea que no permitir el paso a más de 70 trabajadores CAS que fueron contratados durante la gestión anterior. “Nos dijeron que salgamos porque era día no laborable. Permiten solo el ingreso de personal nombrado y reincorporados judicialmente, ningún gerente o funcionario de la nueva gestión nos da la cara”, dijo uno de los empleados a Infoandes. La orden habría sido dada por el nuevo asesor regional Bruno Tapia. Ni el gobernador ni otros funcionarios salieron a dar la cara, informó el mencionado medio.

Ellos son los gobernadores que han designado a malos perfiles en sus direcciones. Las cabezas de los gobiernos regionales tienen también tienen investigaciones.

Hablan desde las regiones

En Cusco, la situación es parecida. Según denunció a este diario Edwar Yabar, exconsejero de la región, el actual gobernador Werner Salcedo Álvarez habría repetido la plana de funcionarios de la gestión anterior, la cual fue cuestionada ante su mal trabajo.

Pese a esto, Salcedo los defendió asegurando que “nuevos funcionarios pueden tener procesos, pero no sentencias”.

Ante la situación, Yabar aseveró que “el gobernador ha llegado con sentencias por maltrato a la mujer y delitos en diferentes municipalidades por gestiones anteriores; entre sus funcionarios no existe una sola mujer, ni la de la Gerencia de la Mujer es mujer. Los criterios que ha tomado de elección son partidarios; no tienen referencias y expertise, son allegados a él”.

Por otro lado, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, no tuvo mejor idea que designar como gerente regional de Infraestructura a Luis Alberto Granda Tume, condenado a cuatro años de prisión suspendida por favorecer a una empresa ilícitamente para que gane una buena pro.

Al respecto, Mela Salaza, directora de Vigilia Ciudadana, indicó que “los piuranos venimos de una gestión ineficiente, con sonados casos de corrupción y numerosas investigaciones. Estaremos atentos a la gestión de Luis Neyra ya que algunas gerencias preocupan”, dijo a un medio local.

Tenga en cuenta

En Huánuco, al gobernador Antonio Pulgar Lucas los medios de comunicación le piden integrar al menos una mujer en su plana de gerentes.

Percy Godoy Medina, de Apurímac, ha sido investigado por peculado. En la lista de investigados también se encuentra la gobernadora de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, quien tiene la sorprendente cifra de 35 investigaciones por delitos de corrupción y similares.

Son muy pocas las autoridades que no tienen denuncias o no han realizado malas designaciones. Es el caso, por ejemplo, de Ciro Castillo, gobernador del Callao.