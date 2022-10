Congresistas de diferentes bancadas de oposición gestionaron, a través de correos electrónicos, visitas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento días antes de votaciones claves para admitir o rechazar interpelaciones contra funcionarios cuestionados como Juan Silva.

A través de información adquirida por transparencia, Punto Final reveló correos electrónicos que muestran a legisladores de sendas bancadas como Acción Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular y Somos Perú buscando reuniones con el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para llevarle proyectos de sus respectivas regiones.

“El rol de estos congresistas era votar a favor de las cuestiones de confianza a favor del Ejecutivo, y votar en contra de las interpelaciones, las censuras”, aseguró a este noticiero el fiscal supremo adjunto, Marcos Huamán.

Los legisladores que enviaron estos correos son Edwin Martínez, Elvis Vergara, Marleny Montero, Silvia Monteza y Juan Carlos Mori, todos de Acción Popular y algunos de ellos implicados en el caso “Los Niños”.

Cuatro congresistas de otras bancadas también protagonizan estos correos. Cheryl Trigoso, de APP, así como Nilza Chacón y César Revilla de Fuerza Popular, además de José Jerí de Somos Perú.

El reportaje muestra que muchos de estos correos buscaron reuniones días antes de la votación en el pleno del 11 de noviembre del 2021 donde se rechazó interpelar al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Los que gestionaron reuniones votaron en contra, se abstuvieron o no estuvieron presentes en la votación.

También ocurrió algo similar en el caso de Marleny Portero, quien buscó una reunión el 20 de diciembre para, un día después, votar en abstención en la interpelación contra el entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo.

Niegan vender votos

Los congresistas que brindaron sus descargos ante esta información negaron haber votado en abstención o en contra de las mencionadas interpelaciones por las reuniones ante el Ministerio de Vivienda.

“Yo creo que nunca me he reunido con (Geiner Alvarado). He ido al Ministerio de Vivienda, pero creo que nunca me he reunido con el ministro [...] El Gobierno no ha trasladado un solo sol a esas comunidades (de Arequipa). Soy el único que le dice las cosas claras al Gobierno y a los ministros”, dijo Edwin Martínez, quien buscó trasladar carpetas de obras en sus visitas al ministerio.

“Sí, mi voto fue en abstención, pero proyectos yo no tengo. Hago fiscalización y soy una guerrera fiscalizando, pero nunca he hipotecado mi voto”, señaló, a su turno, Marleny Portero.

Nilza Chacón, de Fuerza Popular, recordó que se votó en abstención en la interpelación contra Juan Silva porque la bancada acordó no respaldar la moción de Susel Paredes. “Se solicitó una reunión en el Ministerio de Vivienda pero en ningún momento me he reunido con el ministro”, precisó.

