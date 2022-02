La empresa minera MMG Las Bambas anunció en la bolsa de valores de Hong Kong que podría cesar sus operaciones en Perú desde el 20 de febrero si continúa el bloqueo en un tramo del Corredor Minero Sur que es ejecutado por la comunidad de Ccapacmarca, Cusco, desde el 27 de enero.

“Debido a las restricciones al transporte tanto de entrada como de salida, Las Bambas se ha visto obligada a reducir progresivamente las operaciones. Si el bloqueo continúa, se espera que la producción cese aproximadamente el 20 de febrero”, anunciaron.

Ante ello, el dirigente de la comunidad de Ccapacmarca negó conocer el pronunciamiento de la minera, sin embargo, consideró que se trataría de una estrategia de la empresa. “Ellos deben reconocer su responsabilidad socio ambiental”, dijo a Perú21.

“El bloqueo inició el 27 de enero y la acatan Sayhua, huascabamba, Ccapacmarca y Tahuay. Hasta ahora no hay ningún comunicado del Estado. No se ha comunicado ningún ministro con nosotros. Pedimos que venga el presidente y nos considere zona de influencia directa ambiental y social. No vamos a levantar el bloqueo pues hemos acordado que el bloqueo será por última vez y no pararemos hasta solucionar nuestro problema. No importa si es un mes o dos meses, el bloqueo va a continuar. Esperamos una buena decisión política y que el gobierno tenga un plan ya. Esperamos que fijen una fecha para la mesa de diálogo”, agregó.





