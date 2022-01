Corredor Minero: Comunidades de Ccapacmarca piden presencia de Castillo, consideran que premier miente

Tras no cerrar acuerdos, las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay, ubicados en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, piden la presencia del jefe de Estado para solucionar sus demandas. Luis Huamaní presidente del Comité de Lucha de las comunidades de Ccapacmarca en Perú21.TV, descalificó el desempeño de Mirtha Vásquez, quien “sigue con las mentiras, por prevalecer en su cargo”.

“La premier trajo como propuesta, que seríamos considerados como Zona Especial de Tratamiento, lo cual no hemos aceptado, ni lo estamos evaluando, eso es completamente falso, por eso no firmamos ningún acta; lo que le hemos dicho a la premier es: mejor que venga el presidente Pedro Castillo, y de sus propias palabras queremos escuchar, porque no podemos ser zona de influencia ambiental, por qué no se puede desclasificar la vía. En adelante sólo conversaremos con el presidente”, manifestó el dirigente.

Huamaní agregó que Vásquez “mintió al presidente, miente al decir que han solucionado el problema” y no descartó medida de lucha en el corredor minero.

En la reunión, las comunidades solicitaron que se les incorpore como área de interés social y ambiental de Las Bambas, que traslada sus minerales cruzando sus carreteras. Además, exigen se derogue de la Resolución Ministerial Nro. 372-2018-MTC que reclasificó una vía regional y departamental a una vía a nacional.

“Nosotros hemos comprobado en la señora Mirtha le miente al presidente . Y se lo dijimos, cuando llegó: usted mintió, usted es mentirosa, aquí una cosa hablas, vas a Lima, con otra cosa, a mentir a nuestro señor presidente. Hoy sigue con las mentiras, por prevalecer en su cargo, vamos a pedir la cabeza de la señora Mirtha. En Ccapacmarca somos más de cinco mil comuneros, no descartamos levantarnos en medida de lucha los próximos días”, remarcó.

