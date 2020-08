El exministro de Salud Víctor Zamora ya no será consultor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la lucha contra la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Fue el propio Zamora quien informó al respecto en declaraciones al programa “Plan D’ Escape” de Argolla TV. Allí aseguró que no se concretó su regreso al Poder Ejecutivo pese a que ya se habían iniciado las conversaciones.

“Eso fue anunciado el día que yo salía del Ministerio de Salud. Había sido invitado a continuar participando en los esfuerzos que son necesarios para enfrenta la epidemia. Sucedió que recibí una llamada para participar en una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros en la que se habló del tema nuevamente”, expresó.

“Allí fue que circuló un documento que envió el Congreso de la República pidiendo información si yo iba a ser o no (asesor), en qué calidad iba a ingresar al Gobierno cuando estábamos en plenas conversaciones realmente de cuál iba a ser mi rol pero eso no se ha concretado; no (soy asesor)”, agregó.

Como se recuerda, el último jueves el extitular del Ministerio de Salud habló sobre la posibilidad de su retorno al Ejecutivo a pedido del presidente Martín Vizcarra y del primer ministro, Walter Martos.

“Efectivamente, el señor presidente y el señor premier me han solicitado seguir apoyando la lucha contra la epidemia. La modalidad, en caso de darse, sería como consultor individual, modalidad que he ejercido antes de ser funcionario público desde que regresé al país, hace cinco años”, señaló.

Como se recuerda, Zamora dejó el Ministerio de Salud el pasado 15 de julio por la salida del entonces presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y el ingreso de Pedro Cateriano al cargo.

Zamora ocupó el cargo por casi cuatro meses y tras su salida, el sector fue asumido por Pilar Mazzetti, que en ese entonces era la jefa del Comando COVID-19.

