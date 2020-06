La ministra de la Producción, Rocío Barrios, se refirió a la carta enviada por la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) al presidente de la República, Martín Vizcarra, por el caso de las clínicas privadas y la atención a los pacientes con coronavirus (COVID-19), y dijo que no es el momento de confrontaciones, sino de sumar esfuerzos.

En su opinión, los empresarios “han querido hacer una llamada la atención a algo que quizás se malentendió”, pero es momento de “paños fríos” y ponerse a la altura de lo que la ciudadanía demanda.

“Demandamos en este momento, no solamente de parte de ellos nosotros también, a poner paños fríos, a sumar esfuerzos y a sacar al país adelante. La gente no quiere ver que estemos confrontados, no quiere ver problemas, quiere soluciones”, declaró a radio Exitosa.

“No es momento de confrontaciones ni de desgastarnos. Es momento de sumar, de que todos seamos conscientes de que debemos ser uno, para desde donde nos toque hay que plantear soluciones”, añadió.

Respecto a una posible expropiación, Barrios señaló que se necesitaban soluciones a corto plazo para salvaguardar la salud de los pacientes con COVID-19 y saludó que el Ejecutivo y la Asociación de Clínicas Particulares hayan llegado a un acuerdo.

“Como gobierno lo que pedimos son soluciones al corto plazo. Se necesitaban soluciones a las 48 horas, se tenía dos meses negociando y no se llegaba a un acuerdo, y mientras tanto teníamos a pacientes que, obviamente, no sabían qué hacer y que estaban acogotados con el monto que quería cobrarse”, subrayó.

En la misiva enviada a Vizcarra, la Confiep señaló que en la peor crisis sanitaria y económica del país en los último 140 años, no es momento de enfrentamientos.

El gremio indicó que recibió “con sorpresa y profunda preocupación” el mensaje del jefe de Estado sobre una posible expropiación de clínicas privadas, y consideró que eso “nos retrocede a épocas de nuestra historia que solo trajeron pobreza, caos y fragmentación social”.

Sin embargo, el 24 de junio pasado, el Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud llegaron a un acuerdo tarifario con la Asociación de Clínicas Privadas del Perú (ACP) que permite hacer operativo el intercambio prestacional.

Según la propuesta aprobada para la atención y el tratamiento de pacientes de COVID-19 que se encuentren internados en las clínicas, el Estado pagará una “tarifa plana” de S/55,000 a dichas entidades de salud.

Esta suma incluirá el Impuesto General a las Ventas (IGV), los días que se requieran para el tratamiento del paciente, el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el equipamiento médico, las medicinas y el pago de remuneraciones del personal que se encarga de esta atención.

