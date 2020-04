Los congresistas José Luna Morales (Podemos Perú), Zenaida Solís (Partido Morado), Rennan Espinoza (Somos Perú) y Moisés González Cruz (Alianza para el Progreso) opinaron sobre la aprobación del retiro de los fondos de las AFP por parte del pleno el último viernes.

José Luna Morales (Podemos Perú) afirmó que las autoridades del Ejecutivo no supieron responder sobre las pérdidas que sufrirían las AFP con el retiro parcial de los fondos y remarcó que la medida busca liberar dinero exclusivamente de los aportantes.

“Les hicimos preguntas importantes, como cuántos miles de millones más van a perder las AFP en el mes de abril, sin la ley. No pudieron dar ninguna respuesta. Les preguntamos se consolidó la deuda la pérdida en marzo, de cuánto millones de dólares fue. Nos dijeron que aproximadamente S/20 mil a S/25 millones”, expresó.

“En abril pronosticaron que se iban a perder aproximadamente otros S/25 mil millones más. Nuestra propuesta legislativa busca liberar S/21 millones del dinero de los aportantes, no de las AFP, que lo tienen invertido en un 55% en cartera local y 45% en cartera extranjera”, añadió en RPP.

A su vez, Zenaida Solís (Partido Morado) justificó su voto en contra de la propuesta multipartidaria porque favorecerá principalmente a quienes tienen trabajo y fondos más grandes en las AFP.

“En el Partido Morado sentimos que esta disposición no es justa con los que están sufriendo más hoy día y termina favoreciendo, no del todo, a quienes tienen trabajo y fondos más grandes en las AFP”, manifestó.

“Nosotros lo que queremos no es favorecer a las AFP, siento que no se han ganado ni la confianza ni la simpatía de la población. Nos han decepcionado y por eso la desazón unánime ante ellas. A mí no me gustan las AFP”, agregó.

Por su parte, Rennan Espinoza, vocero de Somos Perú, afirmó que estaba en contra del retiro del 25% de los fondos de las AFP, pero se inclinó a votar por la decisión mayoritaria que tomó su bancada.

“No estoy muy conforme con esta situación de mi bancada, pero de manera disciplinada voté a favor porque fue la decisión de la mayoría. Sí entiendo la gran preocupación que hay con muchas personas que sienten que lo dispuesto en el decreto de urgencia del Ejecutivo no es suficiente y quieren disponer de un poco más de recursos para tener una mejor tranquilidad en estos momentos de crisis”, acotó.

Finalmente, Moisés González Cruz, vocero alterno de APP, remarcó que la medida adoptada por el pleno es “muy acertada”, pues beneficiará a millones de peruanos que tienen sus aportes en las AFP.

“Estamos convencidos que es justicia lo que esperan los millones de peruanos que han aportado y no podemos garantizar el futuro, que es la finalidad de estos fondos, si es que no vemos el presente, pues no hay futuro sin presente. Estamos convencidos que esta medida es muy acertada”, anotó.

Como se recuerda, en su tercera sesión plenaria presencial, el Congreso aprobó la ley que aprueba el retiro del 25% de los fondos de las AFP, con un tope máximo de S/ 12.900, en el marco de la emergencia producida por el coronavirus (COVID-19).

La ley aprobada en un debate que se prologó por poco más de cinco horas permite a los afiliados retirar el 25% de sus fondos en el sistema privado de pensiones, con un mínimo de retiro equivalente a 1 UIT (S/4.300) y un máximo equivalente a 3 UIT (S/12.900).

Asimismo, se detalla que la entrega será en dos armadas: 50% a los 10 días calendario de presentada la solicitud, y el otro 50% a los 30 días calendario después del primer desembolso. “En los casos que el afiliado tenga menos del equivalente a 1 UIT, el retiro será al 100% y en una sola oportunidad”, especifica el texto aprobado con 107 votos a favor y 4 en contra.