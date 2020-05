“Me hice el hisopado y salí bien. Negativo a coronavirus", reveló esta noche el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski durante una entrevista en Willax en donde reflexionó sobre el impacto económico de la pandemia en nuestro país y a nivel internacional.

“Aquí entra poca gente, todos se lavan las manos y tienen los cuidados. Se ponen zapatillas”, explicó PPK a la periodista Milagros Leiva, tras ser consultado sobre su estado de salud a los 81 años. “Tuve problemas del corazón y viene una enfermera a diario”, agregó.

Pedro Pablo Kuczynski reveló que dio negativo a la prueba de COVID-19. (Foto: Captura Willax)

“Siempre tengo optimismo y esperanza. Vienen a veces unos amigos pastores y curas y me levantan el ánimo”, apuntó el expresidente tras cumplir ya 14 meses de arresto domiciliario. “No he estado decaído pero tampoco he estado “volando””, sostuvo.

Sobre el final de la entrevista, el economista se animó a dar un consejo a los peruanos: "A los peruanos les digo que hay que mantener la fe y el optimismo que de esto vamos a salir, es seguro”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Giovanna Prialé habla sobre el retiro del 25% de las AFP