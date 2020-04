El ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró este domingo que la información que brinda el Gobierno sobre el COVID-19 “es transparente” y ratificó que las puertas de su sector “están permanentemente abiertas” para ofrecer las cifras requeridas.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) lamentó, en ese sentido, que el decano del Colegio Médico de Lima, Juan Astuvilca, haya indicado que las cifras brindadas por el Poder Ejecutivo "no son las cifras reales”.

“La información que el doctor Astuvilca ha presentado es incorrecta. Me parece que pueda haber recibido una información errada o sesgada. En las condiciones en las que estamos en este momento, enfrentando un momento duro de la epidemia, informar de esa manera, me parece hasta irresponsable”, sostuvo en diálogo con “Panorama”.

“Permíteme ratificar que nuestras puertas están abiertas y la información que brindamos es transparente. Me extraña que el señor Astuvilca no haya hablado conmigo antes de decir esta información. No creo que sea la manera más adecuada de tratar información tan sensible”, señaló.

Más temprano en el mismo programa, Juan Astuvilca indicó que la Sociedad Nacional de Intensivistas le informó “que solo tenemos 100 camas UCI a nivel nacional para afrontar el coronavirus” y que “hay solo 910 ventiladores mecánicos en el país”.

El ministro Zamora explicó que la información que brinda el Gobierno ha sido “levantada por el comando COVID-19 a cargo de la doctora Pilar Mazzetti” y detalló que la Sociedad Nacional de Intensivistas ha venido participando en actividades con el Minsa.

“Esta semana, hemos lanzado junto con el Colegio Médico y las sociedades, que incluyen a la sociedad de medicina intensiva, un curso de formación en medicina intensiva justamente porque se necesita formar a otros profesionales para poder habilitar las camas que tenemos para enfrentar la epidemia”, manifestó.

