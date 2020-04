Política







Vizcarra alienta a no desistir ante la pandemia: “Tenemos que renovar el trabajo, el compromiso, la entrega y la fe" El mandatario animó a la población a no decaer y mantenerse firmes y solidarios para seguir acatando las medidas de aislamiento durante el estado de emergencia y así evitar más contagios de COVID-19. “Si hacemos este esfuerzo es para cuidar lo más sagrado que tiene el ser humano, la vida y la salud y vamos a seguir haciendo el esfuerzo a pesar que sabíamos que esto no sería nada fácil".