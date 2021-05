El candidato a la presidencia por el partido Perú Libre Pedro Castillo el día de lunes en horas de la noche arribó a la ciudad más alta del mundo Cerro de Pasco.

En primer lugar, se habló que su arribó se realizaría el día 25 de mayo por un comunicado del comité regional y el lunes en horas de la mañana se informó que culminada su presentación en la ciudad de Huánuco, pasada las 15.00 horas, estaría en la ciudad minera.

Los pobladores de diferentes asentamientos humanos, pueblos jóvenes desde el mediodía esperaban al candidato del Lápiz, quien recién pasada las 18.00 horas pasó el arco de ingreso. Su arribo se hizo accidentado por la gran cantidad de personas que no respetaban las normas de bioseguridad y a empujones trataban de acercarse a la camioneta.

Pasión Dávila llegando al mitin de Pedro Castillo.

Por un lado, invitaron por redes sociales al mitin en el parque Minero y la otra facción hacía invitación a la plaza Daniel Alcides Carrión, esta desorganización total exasperó los ánimos de Castillo, quien enérgicamente llamó la atención en primer lugar a Pasión Dávila electo congresista por Pasco y después, bastante enfadado, ingresó a su camioneta.

Solucionado el impase Castillo tuvo que subir al escenario para no desairar a los cientos de asistentes que abarrotaron el parque Minero, en un discurso de 5 minutos donde dijo: “No es momento para dividirnos, por encima está el Perú yo estoy por el Perú, no por individuos no por intereses (…) entiendan compañeros, hermanos, cómo es posible en el pueblo milenario hay dos convocatorias. Estoy acá por 5 minutos, luego allá, compañeros se ha nombrado coordinadores para la unidad del pueblo, para que respeten al pueblo, por ello vamos a dejar de lado a dos coordinadores, primero es esta patria ahora vamos disciplinadamente a la plaza Carrión”, señaló invitando a sus seguidores a otro lugar.

Pedro Castillo y Pasión Dávila.

La gente muy molesta tuvo que caminar varias cuadras para llegar a la plaza de Armas, para escuchar las propuestas, donde habló más de lo mismo.

Según se supo, uno de los coordinadores es Omar Castañeda personal de confianza del actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela Rojas, quien asumió funciones en reemplazo de Vladimir Cerrón. Por otro lado, se encuentra Roy Palacios dirigente del Sutep en Pasco y Pasión Dávila actual congresista, por esta disputa ahora Pasco se ha quedado sin coordinadores del Lápiz.

Con información de Agenda Pasco.

