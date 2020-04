El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, aseguró que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori no presenta “el riesgo que plantea su defensa” para que se pueda ordenar su excarcelación ante el peligro de contagio de coronavirus (COVID-19).

“Se ha recibido de parte del Instituto Nacional Penitenciario un documento que indica que la señora Fujimori Higuchi está en un ambiente que la excluye de estar en contacto con las demás internas. Consideramos que no existe el riesgo que plantea la defensa de Fujimori Higuchi para que se vea beneficiada con una excarcelación”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Estas audiencias que están impulsando los investigados del caso Lava Jato se dan en el marco de la consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que indica que los jueces tienen que evaluar los casos de los distintos internos vulnerables ante el coronavirus. En el caso de Keiko Fujimori no se dan los supuestos necesarios para que esta se produzca”, señaló.

Pérez advirtió que hay “un oportunismo para excarcelar a investigados” del caso Lava Jato. Cuestionó, en esa línea, que se pretenda llevar a cabo una audiencia de apelación en el caso de la excandidata presidencial durante el estado de emergencia aparte del pedido de cese de la prisión preventiva por el COVID-19.

Precisó que el fiscal superior Rafael Vela no se presentará a dicha sesión debido a que pondría en riesgo su salud para trasladarse a su despacho fiscal para recopilar la información del caso.

“En el caso de la apelación, esta no se llevará a cabo mañana porque el fiscal Rafael Vela no acudirá a la sesión virtual porque la sala está obligando al señor Vela a ir a su despacho fiscal por información para este caso. Por esa razón, se ha puesto en advertencia a la opinión pública, porque se ha pedido que se desplacen 300 tomos de carpeta fiscal del local de la fiscalía al juzgado y no se daban las garantías de salud para el personal del Ministerio Público”, manifestó.

Más temprano, el coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, pidió posponer la audiencia de apelación de Keiko Fujimori en contra de la orden de prisión preventiva que cumple hasta el término del estado de emergencia.

En un oficio enviado al titular de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, Rafael Vela indicó que en caso no se posponga la audiencia “no concurrirá” a la misma pues pondría en riesgo su salud ante el coronavirus (COVID-19).

“Se reitera nuestra pretensión de posponer la convocatoria de audiencia de apelación de auto de prisión preventiva hasta el levantamiento del aislamiento social obligatoria (cuarentena), ya que de no producirse ello; este Superior Despacho Fiscal en el ámbito de su autonomía e independencia fiscal, no concurrirá a la audiencia convocada”, se lee en el documento.

Cabe destacar que, en enero pasado, el juez Víctor Zúñiga Urday dictó 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, investigada por el presunto lavado de activos. Previamente, la lideresa de Fuerza Popular estuvo presa desde el 31 de octubre del 2018 al 29 de noviembre del 2019 por este mismo caso.

En ese sentido, este jueves 23 de abril se llevará a cabo la audiencia de apelación a la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori. La sesión se llevará cabo mediante la herramienta Google Hangouts Meet en atención al estado de emergencia nacional establecido para frenar el avance del coronavirus (COVID-19).