El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, pidió a la población este martes que cumpla con las medidas dispuestas por el Gobierno para evitar el contagio de coronavirus (COVID-19).

A través de un mensaje escrito a mano difundido en sus redes sociales, Meléndez, quien hace una semana confirmó que dio positivo de esta enfermedad, indicó que “seguramente” se infectó “en el cumplimiento" de su labor legislativa.

"Desde este obligado y necesario aislamiento pido a toda la población cumplir con las medidas dispuestas por el Gobierno; y sé lo difícil que es quedarse en su casa para aquel que vive del día en día”, escribió.

“Muchos me preguntan, ¿dónde me contagié? Seguramente me infecté, en el cumplimiento de mi deber, cuando visité hospitales y redes de salud en mi querido Loreto, gestionando ayuda para mi pueblo, o en el pleno del Congreso [...]”, señaló.

Meléndez agradeció a todos aquellos que deben laborar pese a esta emergencia sanitaria “poniendo el cuerpo para cuidar de nuestras vidas” y solicitó que “recen” por él para que recupere su salud.

“Mi querido pueblo, estoy orando por ustedes y quiero pedirles, por favor, que recen por mí que también los necesito”, indicó.

Cabe destacar que hasta el momento son siete los legisladores contagiados con COVID-19. Por la bancada de Podemos Perú los diagnosticados con coronavirus son José Luna Morales, Aron Espinoza, Felipe Castillo, Robinson Gupioc y Carlos Almerí. También dieron positivo por coronavirus los congresistas Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) y Leslye Lazo (Acción Popular).