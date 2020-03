El congresista Enrique Fernández Chacón aseguró este miércoles que la bancada del Frente Amplio evalúa acusar constitucionalmente al presidente del Congreso, Manuel Merino, y a su Mesa Directiva por descartar la propuesta de dicha agrupación para realizar un pleno de manera virtual para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Sí , estamos evaluando [acusar constitucionalmente]. Estamos tratando de ver si hay o no hay ese tipo de acusación, si no veremos qué hacemos, a lo mejor tomaremos alguna medida que tenga que ver a lo que han decidido. Más tarde conversaremos en la bancada y tomaremos una postura en conjunto”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Hemos solicitado que el pleno se haga por la vía virtual y la han descartado por completo. Están prácticamente obligándonos a romper una regla que están imponiéndose a todo el país”, lamentó.

Este martes se acordó que el pleno del Congreso, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces sesionarán este jueves 26 de marzo en la sede del Parlamento. Las actividades comenzarán a las 9:00 a.m. con la reunión del Consejo Directivo, media hora más tarde está convocada el encuentro entre los voceros de las diferentes agrupaciones, mientras que al mediodía se llevará a cabo el pleno del Congreso.

De esta manera se llevarán a cabo tres importantes reuniones en el Congreso en lo que será el undécimo día de Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Gobierno el pasado 15 de marzo para detener el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.

En esa línea, Fernández Chacón indicó que él no asistirá a ninguna de estas reuniones en el Palacio Legislativo puesto que no quiere arriesgarse a contraer coronavirus debido a su avanzada edad.

“Yo no voy a ir, porque yo tengo 77 años y no me gustaría arriesgar mis huesos por una enfermedad que puedo evitar”, señaló.