Tuvo que colapsar el sistema sanitario y tuvieron que escucharse los gritos desgarradores de Celia Capira –quien el domingo pasado corrió tras el vehículo del presidente Vizcarra para pedir ayuda para su esposo, quien lamentablemente falleció– para que el Ejecutivo adoptara por fin la decisión de intervenir y tomara el control del sector salud en la región Arequipa.

El presidente Martín Vizcarra informó que, para ello, se aprobó el Decreto de Urgencia 086, que faculta al Ministerio de Salud a tomar medidas extraordinarias en materia económica y financiera en esa región.

La extitular de Salud, Zulema Tomás, ya coordina las diferentes acciones en la Ciudad Blanca. El primer paso fue trasladar a los pacientes que eran atendidos en carpas en los exteriores del hospital Honorio Delgado hacia el hospital de Cerro Juli, donde se habilitaron 200 camas.

La decisión del Ejecutivo fue destacada por Jaime Lucioni, presidente del Movimiento Independiente Cívico Arequipa. “Tuvo que venir el presidente para constatar la situación in situ. Se la maquillaron, pero mal maquillada. Gracias a los medios, como Perú21, que difundieron la grave situación, se tomó esta medida, que debió tomarse tiempo atrás, pero nunca es tarde”, dijo a este diario.

Durante su exposición sobre el impacto del coronavirus, el presidente Vizcarra respondió tres interrogantes formuladas por este diario.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

La primera fue: ¿Van a tomar el control sanitario de las regiones cuyos gobernadores son incapaces de proteger a sus pueblos?

Vizcarra replicó que tiene una buena relación, muy cercana, con varios gobiernos regionales, aunque con otros, según aseguró, es más compleja.

“No podemos tomar decisiones generales para situaciones particulares. Tenemos que analizar cada región. Es completamente diferente una de otra”, afirmó el mandatario.

Consideró que el DU le permite al Gobierno establecer los mecanismos “para dotar de un mejor servicio de oxígeno a diferentes regiones en esta pandemia, cuya demanda de este bien se ha incrementado de manera significativa”.

Perú21 también le preguntó al presidente Vizcarra por el plan para instalar plantas de oxígeno por todo el país y de importar lo que faltara, tal como fuera anunciado el 4 de junio por el viceministro de Salud, Víctor Bocángel.

Y la última pregunta fue la siguiente: ¿Cómo es posible que el expremier, Vicente Zeballos, haya demorado dos meses en recibir la donación de oxígeno que ofreció la Southern el 22 de mayo para el sur del país? Han muerto más de mil arequipeños entre el registro y el subregistro que hay en esa región. Además, Ud. dijo que Zeballos continuaría como asesor del Gobierno. ¿Eso se mantiene? ¿Cree usted que Arequipa se lo perdonará?

JUSTIFICA RETARDO

Vizcarra trasladó la pregunta sobre el oxígeno para que la respondiera el premier Pedro Cateriano, quien reveló que el martes último sostuvo una reunión con su antecesor, Vicente Zeballos, a propósito de la transferencia del cargo.

“Él me expresó que no había obstaculizado el trámite de la donación, que no se ajustaba, según lo que me comentó, a la realidad de lo acontecido; ciertamente los trámites demoran, vamos a tomar medidas para que se superen esta clase de imprevistos. Y eso es todo lo que tendría que aclarar en honor a la verdad porque el expremier Zeballos no se encuentra presente”, aseveró.

El mandatario Vizcarra complementó la respuesta y recordó que, al inicio de la pandemia, se tuvo que tomar una decisión porque se tenía, según señaló, una restricción que limitaba la provisión de oxígeno. “Decía que para uso medicinal debería tener una pureza de 99%, limitando precisamente a proveedores que podrían dar un oxígeno medicinal que en diversas partes del mundo se admite hasta 93% de pureza”, indicó.

Sostuvo que se tomaron las decisiones para quitar ese parámetro que parecía direccionado para que el proveedor sea solo uno, “y eso no podíamos permitirlo en una etapa de emergencia como en la que nos encontrábamos”.

“En el caso específico de esta donación de oxígeno para Arequipa, el Ministerio de Salud tiene que ver que esté dentro del parámetro del 93% y por eso se pidió a la empresa una muestra del oxígeno que iba a dar”, añadió.

“Y el oxígeno estaba dentro del nivel de pureza, pero tenía exceso de humedad. Y a decir de los médicos, ese exceso de humedad puede hacer daño al organismo. Entonces, no es que se rechazó el aporte ofrecido por esta empresa minera, sino que se le dijo ‘corrige tu contenido de humedad para que no haga daño’”, puntualizó. Sin embargo, no es tan cierto lo que dice el presidente sobre este punto, pues no habría existido tal desbalance sobre la humedad (ver recuadro).

De esta manera, el mandatario admitió la demora, pero salió con un argumento para justificarla que el Gobierno no había expuesto antes.

Sobre la pregunta referida a Zeballos y su permanencia como asesor del Gobierno, Vizcarra no respondió ni una sola palabra.

Tenga en cuenta

Mientras el presidente Vizcarra anunciaba la intervención del Minsa en Arequipa, el gobernador Elmer Cáceres Llica pedía al Congreso una ley para entregar dióxido de cloro a los pobladores para combatir el COVID-19.

Vizcarra ofreció disculpas a Celia Capira por la muerte de su esposo, víctima del COVID-19. “Le doy mi pésame y sinceras disculpas por no haberla escuchado”, señaló.