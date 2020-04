“El día que me gradué me regalaron un martillo de reflejos porque soy neuróloga; no me dieron una bola de cristal. En salud las cifras son siempre estimados”. Con esta frase, la doctora Pilar Mazetti, presidenta del Comando COVID-19, intentó explicar el complejo panorama del registro de cifras de víctimas del coronavirus.

Para la exministra de Salud, hoy que cualquier persona fallecida, cuyo deceso no se ha producido por una causa flagrante, debe de ser considerada como sospechosa de haber contraído coronavirus. "En este momento, cualquier persona que no ha muerto atropellada, asesinada, o alguna cosa flagrante, es considerada sospechosa. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos protegiendo a la población”, sostuvo durante la conferencia de prensa que sostuvo con el ministro de Salud, Víctor Zamora.

La doctora llamó la atención por otra declaración contundente: “Estoy absolutamente segura de que deben haber muchas fallas, y a veces ocurre en los hospitales grandes, que los médicos que están en el teléfono para informar tienen que vestirse y entrar corriendo a UCI para ayudar. Nos están faltando cerebros y manos, o manos con cerebro, por decirlo de alguna manera”.

La presidenta del Comando COVID-19 rescató la importancia de colaborar y seguir las indicaciones del aislamiento social. Incluso, reconoció que todos estamos asustados, y que siempre hay márgenes de diferencia, para ver cómo se mueve la epidemia día a día.

“Lo importante es entender de dónde salen las cifras, y verán que todo el mundo hace aproximaciones, toma registros fieles y registros sospechosos”, acotó.

