El ministro de Educación, Martín Benavides, aseguró este domingo que los padres de familia que no puedan mantener a sus menores hijos en colegios privados podrán ser trasladados a colegios públicos.

Explicó que se está “diseñando una estrategia para poder absorber a esa determinada cantidad de alumnos” para que su aprendizaje “no se vea afectado”.

“Los padres que no puedan mantener a sus hijos en colegios privados podrán trasladarlos a colegios públicos para que el aprendizaje no se vea afectado. Estamos diseñando una estrategia para poder absorber a esa determinada cantidad de alumnos, porque todos los años se tiene una oferta, pero no se dejará a estos alumnos sin educación”, sostuvo Benavides en una entrevista con Panorama.

En otro momento, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) precisó que no puede interferir en las pensiones de los colegios privados, pero instó a dichas instituciones a llegar a acuerdos con los padres de familia.

Indicó que en caso los padres consideren que la calidad educativa ofrecida no es la correspondiente pueden informar a la UGEL correspondiente.

“Hemos estado esperando que los padres y las instituciones educativas tienen que llegar a un acuerdo entre privados. Pero les pido a las instituciones educativas ser transparentes para explicar por qué razones no pueden bajar las pensiones. Es importante pensar que aquí hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo enorme. Los profesores están haciendo mucho esfuerzo para hacerlo bien, por eso hay que tener mucha comunicación y mucha transparencia”, señaló.

“Los colegios privados tienen la responsabilidad de abordar un nuevo acuerdo con los padres de familiar. Ese acuerdo debe abordar un plan que será supervisado por la UGEL. Las UGEL están en actividad y el número 988462118 en ese número los padres de familia podrán denunciar temas respecto a la calidad educativa”, detalló.

Finalmente, Benavides aseveró que lo “mejor es prepararse para que todo el año sea un año de educación no presencial”. Dijo creer que si bien “es una situación difícil para todos, pero tenemos que valorarla porque está poniendo los temas de seguridad y solidaridad se pongan en el centro del aprendizaje”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Ciro Maguiña: “Cuarentena debe prolongarse hasta el 10 de mayo”

Ciro Maguiña: "Cuarentena debe prolongarse hasta el 10 de mayo". (Canal N)