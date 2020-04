El congresista Lenin Bazán (Frente Amplio) afirmó que su bancada ha propuesto un plan de emergencia diferenciado en la Amazonía por la pandemia del coronavirus (COVID-19) en nuestro país.

En Canal N, remarcó que la Amazonía está en una “situación de vulnerabilidad”, pues existe un problema de comunicación que debería ser abordado por el Estado peruano, por lo que pidió el apoyo no solo de sus instituciones, sino también de los representantes de los pueblos indígenas.

“Los medios de comunicación no están llegando hacia muchos territorios, como por ejemplo en Loreto, en la Amazonía. Hay un problema de comunicaciones que el Estado debería de reactivar en coordinación con las radios de alcance nacional y las que tienen frecuencia AM para que puedan llegar allá, y también utilizar el lenguaje que tienen nuestras comunidades amazónicas, por ejemplo quechuas, aimaras, que no están siendo comunicadas adecuadamente”, expresó.

“Por ello es que nosotros estamos proponiendo un plan de emergencia diferenciado, donde participe el Ministerio de Cultura, el Estado sí, pero también los representantes de los pueblos indígenas”, añadió Bazán.

El parlamentario del Frente Amplio también confirmó que este viernes se reunirá con la ministra de Cultura, Sonia Guillén, donde abordarán la problemática de los pueblos amazónicos por el coronavirus.

Bazán también señaló que entre sus propuestas figuran las fronteras sanitarias, es decir el control de las personas que ingresan a territorios amazónicos e indígenas para prevenir el contagio masivo del COVID-19.

“Si no tenemos fronteras sanitarias, un control de qué personas están ingresando, obviamente los pobladores de estos territorios se sienten amenazados y están en su legítimo derecho de defenderse, pero para evitar ese tipo de conflictos, estamos proponiendo instalar estas fronteras”, refirió.

Finalmente, el congresista adelantó que en la reunión de Junta de Portavoces de este viernes 17 se planteará la presentación de los ministros del Interior, Carlos Morán, y de Defensa, Walter Martos, para que informen sobre presuntas criminalizaciones a los pueblos indígenas en pleno estado de emergencia, caso contrario irán por la interpelación.

