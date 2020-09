El congresista Walter Rivera Guerra (Acción Popular) fue captado bailando en una reunión social pese a las restricciones emitidas por el Ejecutivo de no realizar actividades de este tipo debido al coronavirus (COVID-19).

Según Latina Noticias, Rivera Guerra, de 41 años e integrante de la Comisión de Ética Parlamentaria, aparece bailando en la actividad realizada con una orquesta en vivo, algo que también ha sido prohibido por las autoridades sanitarias.

En su defensa, el parlamentario del partido de la lampa pidió disculpas y dijo que respetó las medidas sociales y participaron menos de doce personas en el evento social. Incluso, cuestionó a la prensa por la difusión de la noticia.

Según detalló, asistió a la reunión social porque recibió una invitación para ser padrino y que en la actividad se cumplieron todas las medidas de bioseguridad.

“Siempre guardando la distancia, no había mucha gente. No había más de 12 personas. Podría tomarse como un acto irresponsable, pero éramos cuatro padrinos, pero cada uno con una persona que lo acompañaba, nada más”, aseveró.

“Si es que he cometido algún error, pido las disculpas del caso. Sí, soy miembro de la Comisión de Ética, pero vuelvo a repetir, por ejemplo si tú me invitas un pan con chicharrón y yo te digo que no lo puedo comer, mañana viene la prensa y asume esto como un acto de desprecio”, subrayó.

Cabe indicar que la Policía Nacional informó hace unos días que la mayoría de intervenidos por participar en reuniones sociales son varones. En lo que va del estado de emergencia las autoridades han detenido a 1722 hombres y 524 mujeres.

Como se recuerda, el Gobierno prohibió las reuniones familiares y sociales tras constatar que se habían convertido en un nuevo foco de contagios del COVID-19, especialmente para poblaciones vulnerables como los adultos mayores.