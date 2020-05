La expresidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino, cuestionó los proyectos de ley que vienen siendo debatidos en el pleno del Congreso de la República en medio de la pandemia del COVID-19.

“Es una gran desilusión, yo no sé si ellos entienden que llegaron al Congreso para hacerle un favor a los colectiveros cuando todos sabemos el terrible problema que eso origina no solo a la metrópoli sino a toda la ciudad”, expresó.

Dijo que si los parlamentarios no van a formar parte de las soluciones que requiere el país en estos momentos, deberían declararse en suspensión perfecta de labores.

“Habría que decirle al Congreso que si no van a ayudar son parte del problema y no parte de la solución, entonces declárense en suspensión perfecta sin goce de haber y créanme que todo el Perú se los va agradecer porque no necesitamos un dolor de cabeza más, ya en este momento el virus nos ha acorralado”, expresó durante una entrevista con Mávila Huertas para el programa 2020 de Canal N.

Agregó que lo que el país necesita es el apoyo de todos los actores del Gobierno para poder reactivar la economía del país en favor de las personas que se encuentran en situación vulnerable.

“No todos en este barco tenemos las mismas posibilidades, tenemos que pensar en quienes menos tienen. Nadie tiene derecho de pensar en sus propios privilegios, todos juntos tenemos que seguir al hombre que le tocó dirigir este país que es Martín Vizcarra y ayudarlo a que se reponga el país de la manera más rápida”, manifestó Merino.

