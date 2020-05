Diversas bancadas parlamentarias consideran que las elecciones generales del 2021 deben seguir desarrollándose en dos vueltas electorales, tal como lo establece la Constitución, y no en una como lo planteó el extitular de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla.

En declaraciones a la agencia oficial de noticias Andina, el vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, precisó que cuando se desarrollen la primera y segunda vuelta (abril y junio del 2021) es muy probable que el virus ya esté controlado.

“Es probable que no sea conveniente, desde ahora, tomar una decisión para que se haga una sola vuelta. Hoy no creo que sea conveniente tomar esa decisión, sino que esta podríamos tomarla en una fecha más cercana a la fecha de vencimiento de la convocatoria a las elecciones o cuando la autoridad sanitaria nos diga que no se ha logrado controlar el virus”, dijo.

El vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, en tanto, dijo que uno de los aspectos que preocupa es si el presidente elegido bajo la modalidad propuesta tendría legitimidad ante la ciudadanía, tomando en cuenta lo ocurrido en algunos gobiernos regionales donde se eligieron autoridades con bajo porcentaje.

“En el Partido Morado, lo que nos interesa es que el mandatario tenga la legitimidad que le otorga un porcentaje muy significativo de los votos y que esto es difícil de lograr con una sola vuelta, a menos que se ponga un porcentaje lo suficientemente alto”, refirió.

En tanto, el vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, indicó que una medida de este tipo depende de los mecanismos de reforma que pudieran impulsarse, sus implicancias y el tema sanitario por la presencia del coronavirus en el país.

“Creo que sí (es muy temprano para tomar esta decisión). Hay temas pendientes que deberíamos tomar en cuenta y seguramente dentro de este paquete de reformas habrá algunos (proyectos) que, por esta coyuntura especial, vamos a desarrollar. Desde mi bancada, estamos firmes en que no podemos retroceder en lo avanzado en la reforma”, añadió.

De otro lado, la vocera alterna de Alianza para el Progreso (APP), Carmen Omonte, opinó que la propuesta de hacer las elecciones 2021 en una sola vuelta es una buena idea y sostuvo que llevará esa posición a la Comisión de Constitución.

“No solo por el tema de plazos, porque estamos contra el tiempo, sino por un tema de costos y para concentrar todos los esfuerzos en evitar las aglomeraciones. Eso va a implicar una logística complicada que todavía está por trabajarse;, concentrar todos los esfuerzos en una sola vuelta tiene más sentido que ampliarla para dos ocasiones”, sostuvo.

Según la propuesta de Fernando Tuesta, debe analizarse la posibilidad de aplazar la fecha de las elecciones generales del próximo año ante la posibilidad de que el COVID-19 aún esté presente en el país; pero el cambio de gobierno debe llevarse a cabo de todas maneras el 28 de julio del 2021.

Sostuvo que la pandemia del coronavirus obliga a la sociedad, y en especial a la clase política, a discutir posibles cambios para la celebración de los próximos comicios, dado que es “altamente riesgoso” convocar a dos votaciones el próximo año (primera y segunda vuelta), teniendo en cuenta que participarán 25 millones de peruanos.

Otra propuesta

Cabe indicar que la bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley que incorpora disposiciones transitorias especiales en la Constitución Política para las próximas elecciones generales del 2021, en el marco del coronavirus en el Perú.

El proyecto propone que la proclamación del presidente de la República y los vicepresidentes se dé con un porcentaje del 40% de votos válidos, 10% menos de lo que se indica en la actualidad.

