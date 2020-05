Tras abandonar el penal Anexo de Mujeres , en Chorrillos, Keiko Fujimori cumplió lo que ya se había anunciado: se sometería a las pruebas necesarias para saber si estaba infectada de coronavirus.

“En resguardo de la salud de sus hijas y su familia, Keiko se acaba de hacer 2 pruebas de descarte de coronavirus con el laboratorio privado UNILABS: Una prueba molecular y otra serológica. Una vez conozca los resultados y si es negativo, sus hijas podrán volver a casa con ella”, informó su abogada Giulliana Loza, quien compartió la foto en la que Keiko se somete a los análisis de descarte de Covid-19.

Keiko Fujimori abandona penal Anexo de Chorrillos. (Fotos: Renzo Salazar/GEC)

Poco antes de salir de prisión, Fujimori escribió en Facebook: “En las actuales circunstancias, soy consciente del alto riesgo de contagio al que estamos expuestas todas las internas del penal de Chorrillos. Es por eso que lo primero que voy a hacer después de salir y llegar a mi casa es realizarme una prueba molecular con el objeto de no poner en riesgo a mi familia. Hemos decidido que mientras no tengamos el resultado de esa prueba, no voy a poder reunirme con mis hijas. Ya les hemos explicado a ellas que lo más seguro es que los tres vayan ahora a la casa de mi mamá hasta que tengamos el resultado”.

Fujimori también hizo un pedido para sus excompañeras del penal de Chorrillos: “Ruego a las autoridades que, por favor, gestionen a la brevedad posible las pruebas de descarte que las internas de Chorrillos y los demás penales del país están solicitando. Desde donde esté, voy a seguir apoyando en todo lo que pueda. Estar privada de la libertad no es estar privada del derecho a la vida y la salud”.

El fiscal José Domingo Pérez le imputa a Fujimori haber recibido aportes ilícitos para financiar su campaña presidencial del 2011. Según su investigación, la empresa Odebrecht US$1 millón ilegales para la candidatura.

El laboratorio de biología molecular realiza las dos pruebas, y las entrega en 24 horas.





