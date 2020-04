La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó, a través del congresista Walter Benavides Gavidia, un proyecto de ley para crear una comisión especial encargada de evaluar, rediseñar y proponer la reforma integral del sistema de pensiones.

“Hemos presentado este proyecto para demostrar que los compromisos de la bancada de APP no se quedan en palabras. Necesitamos una reforma integral del sistema de pensiones tanto público como privado, pero esto no puede ser improvisado, requiere de la mano de expertos para que realmente favorezca a los ciudadanos, les garantice pensiones dignas y no sólo cuide intereses de ciertos grupos de poder”, sostuvo en diálogo con la Agencia Andina.

El proyecto presentado por dicha bancada propone que el plazo para concluir dicha reforma sea de 90 días calendario y estará integrada por un representante titular y un alterno de los Ministerios de Economía, Trabajo y Salud, además de la Comisión de Trabajo del Congreso, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo.

“La participación del Congreso en esta Comisión Especial será fundamental porque recogerá el sentir de la población, que durante muchos años ha sufrido por las decisiones abusivas de un sistema de pensiones poco empático y que no les garantizó una pensión digna, a pesar de que, irónicamente, para eso fueron creadas”, señaló.

El viernes 3 de abril, el pleno del Congreso aprobó el retiro del 25% de los fondos de pensiones de la AFP, aunque con un tope de hasta 3 UIT (unidades impositivas tributarias) que corresponde a S/ 12,900. Esto con la finalidad de disponer ese dinero para algunos gastos a realizarse durante el estado de emergencia impuesto por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).