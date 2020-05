El exgobernador regional del Callao, Álex Kouri, aseguró que en el penal de Ancón II es “imposible” practicar el aislamiento social para evitar el contagio del COVID-19.

El también exparlamentario quien esta semana fue diagnósticado con COVID-19 indicó que ha presentado dos hábeas corpus para poder dejar la prisión porque tiene “derecho a morir acompañado de su familia”. Reveló que padece de diabetes, hipertensión y bipolaridad.

“Aquí no podemos vivir como es obvio el aislamiento, eso es imposible, y mucho menos la separación. Hace más o menos tres semanas que no se renueva el alcohol en gel, inclusive, hemos tenido en los últimos días corte de agua por horas, lo cual contraviene todas las normas de salubridad", sostuvo en diálogo con Cuarto Poder.

“He caminado de la mano con demasiados demonios. Respeto a la muerte, creo en una vida ulterior, pero no es un problema que a mí me agobie. He pedido dos hábeas corpus, porque si tengo que morir, quiero morir con mi familia, tengo el derecho”, señaló.

Kouri detalló que pese a haber recibido tratamiento médico en el penal, la situación “es crítica”. Lamentó que “en los últimos días aproximadamente más de 20 miembros de INPE han salido positivos en las pruebas rápidas” y cuestionó el maltrato a los adultos mayores al interior de dicho centro penitenciario.

“En esta última semana, de las tres guardias que han salido, aproximadamente más de 20 miembros de INPE han salido positivos en las pruebas rápidas. Yo veo en mi cuarto que hay un señor de 80 años que hace sus necesidades en su cama. Es semianalfabeto y tiene preventiva, yo no sé que hace acá, ni por qué se permite este trato”, relató.

Alex Kouri cumple una condena de cinco años de prisión efectiva que le impuso el Poder Judicial en junio del 2016 tras ser hallado responsable del delito de colusión desleal en agravio del Estado por haber favorecido a la empresa Convial con cerca de US$32 millones a través de contratos y adendas firmadas por él cuando era alcalde del Callao.

