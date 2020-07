El fiscal anticorrupción Marco Huamán encabeza desde esta mañana una diligencia en las oficinas administrativas del Ministerio Público, ubicadas en el Centro de Lima, por los presuntos contratos irregulares de pruebas de descarte de coronavirus.

Perú21 informó ayer que, a través de un comunicado, el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se disculpó con los trabajadores de la jurisdicción de Lima porque tuvo que suspenderse la aplicación de las pruebas al advertir “inconvenientes en el servicio”.

Según fuentes, los trabajadores fueron convocados en el local de Aquamed, un centro médico de estética ubicado en Surquillo. No obstante, desde el Ministerio Público indicaron que el servicio no se realizó porque Ávalos “lo canceló incluso antes” de que los funcionarios acudan al lugar pactado. Aunque no hubo respuesta sobre si efectuó algún pago.

Las mismas fuentes indicaron que la investigación preliminar iniciada por Huamán, quien recogió documentación de las oficinas sobre los contratos, es contra “todos los que resulten” responsables de algún delito.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: ¿Qué actividades están permitidas tras el fin de la cuarentena?