Malos recuerdos. El presidente Martín Vizcarra aprovechó una visita al Laboratorio de Biomedicina del Instituto Nacional de Salud (INS) para comentar sobre las decisiones adoptadas por el Congreso de la República en los últimos días, y sostuvo que algunas de ellas le traen a la memoria el accionar del anterior Parlamento.

Citó el caso del archivamiento del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para reformar el Sistema Privado de Pensiones. “La propuesta que hicimos fue: ‘Trabajemos juntos seis meses’ y no solo dimos este proyecto de reforma, (...) también entregamos un diagnóstico de todo el sistema muy bien elaborado y trabajado en el ultimo año. Eso, ¡al archivo! Nos hace acordar decisiones similares del pasado, que cuando hay buena intención y voluntad, al archivo, sin mayor análisis”, cuestionó.

El mandatario se refirió también a las normas aprobadas por el Legislativo para suspender el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria y formalizar el servicio de los llamados taxis-colectivos.

“Creemos que son, no solamente innecesarias sino inoportunas. Miren la emergencia nacional que estamos viviendo, hay que ser conscientes de ello. No podemos sacar normas como que no estuviera pasando nada en el Perú y el mundo. Hay una nueva normalidad, una nueva convivencia, seamos conscientes de ello, por favor”, reclamó.

Pese a estas críticas, Vizcarra no quiso responder si observará la autógrafa de la ley sobre taxis-colectivos que aprobó el Parlamento el último jueves.

“No quiero entrar en mayor nivel de detalle porque hemos dicho que esta enfermedad (del coronavirus) tenemos que combatirla juntos. Entonces, ni siquiera este tipo de normas puede generar división en el Ejecutivo y el Legislativo. Podemos decir nuestras discrepancias pero, insistimos, vamos a trabajar de la mano con el Legislativo, de la mano con cuanta institución haya y de la población para combatir esta enfermedad”, subrayó.