El ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró que se encuentra sano “hasta el día de hoy”, pese a que un número importante de miembros del equipo con el que trabaja a diario se encuentra enfermo producto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) por la que se ha declarado un estado de emergencia desde el 15 de marzo.

“Estoy sano hasta el día de hoy. Hace un par de días me he hecho la prueba (para descartar coronavirus)”, señaló en una entrevista a El Comercio, en la cual también señaló que su asesor Juan Carlos Ruiz no está trabajando por su estado de salud.

“Juan Carlos se enfermó. Acá la mitad de mi equipo está enfermo”, manifestó sobre los contagios de coronavirus en su entorno.

El titular del Ministerio de Salud señaló que los miembros del gabinete y el presidente de la República, Martín Vizcarra, se hacen pruebas de manera individual. “No nos hemos hecho (pruebas) grupales, cada uno ha buscado hacerse un test de acuerdo a su nivel de riesgo”, precisó.

Víctor Zamora comentó, de otro lado, que el Gobierno está trabajado en en varios aspectos, como el reinicio de actividades económicas o los permisos para que los niños puedan salir acompañados de su casa, siempre bajo supervisión de adultos. “Casi en todas las áreas de la nueva convivencia estamos encontrando que se tienen que generar nuevas capacidades [Hay mucha prueba/error en el gobierno] En el mundo”, acotó.

En esa línea, informó que lo ocurrido con una disposición en la más reciente ampliación del estado de emergencia en la cual se estableció el uso obligatorio de guantes para ingresar a mercados y supermercados fue una “fe de erratas” que no salió del Ministerio de Salud.

“Lo que tengo entendido, porque el Minsa no intervino en ese decreto, es que solo hicimos los lineamientos y en función de ello, Produce y otros ministerios desarrollaron el decreto e incorporan una versión diferente con los guantes. No es una recomendación nuestra, ni la compartimos, nos sorprendió. Todo está en revisión en general. Incluso nuestros lineamientos hablan de 1mt y se puso 2mt”, señaló.

Zamora concluyó indicando que su labor no tiene ningún ánimo “ideológico” porque todavía hay una tarea larga y dura que llevar a cabo, ya que los “martillazos” fueron necesarios para evitar que las muertes por coronavirus se eleven demasiado, pese a que esto ha generado desempleo, desnutrición y hambre, además de efectos adversos en la salud mental.

“Hay otros efectos de la inmovibilidad prolongada, soy consciente, así que no hay ánimo ideológico [...] Es una tarea dura pero estoy orgulloso de que se ha hecho un llamado a la unidad y ha empezado a rendir sus frutos y multiplicado la capacidad de respuesta del sistema de salud que todos vemos endeble”, dijo.

