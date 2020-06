Richard Cisneros insiste en que es cercano al círculo del expresidente de Pedro Pablo Kuczynski. Según declaraciones al programa Panorama, aseguró que fue invitado por el ingeniero Máximo San Román a Palacio de Gobierno.

“PPK traicionó a Máximo San Román y él fue llorando a mi casa. Me pidió ayuda para que le haga asesorías”, contó en televisión.

Asimismo, el cuestionado cantante asegura que se reunión con PPK en su casa y tenía contacto con el hermano del expresidente, Miguel Kuczynski.

Cisneros defendió la legalidad de sus contratos con el Ministerio de Cultura y aseguró que aún le deben S/20 mil. Swing detalló que en uno de sus trabajos se dedicó a investigar miles de canciones en lenguas originarias y por eso le pagaron S/7 mil.

Sin embargo, en el registro de ese trabajo solo incluyó cuatro canciones en aymara y cuatro en ashaninka, el resto fueron conocidas composiciones nacionales, de acuerdo a lo corroborado por Panorama.

El 12 de junio, Cisneros acudió al Congreso de la República para responder ante la Comisión de Fiscalización. Sus explicaciones acerca de los contratos con el Estado por más de S/175 mil estuvieron centradas en su relación con la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero no entregó ningún detalle sobre la responsabilidad que alcanza a la gestión de Martín Vizcarra, que fue la que lo contrató: en este periodo, el cantante ha percibido altos salarios de parte del Ministerio de Cultura. Lo que Richard Swing sí reconoció fue conocer y haberse reunido con dos actuales funcionarias de la Presidencia de la República.

¿Cómo ingresó por primera vez Richard Swing a Palacio de Gobierno?

El congresista Marcos Pichilingue consultó a Richard Cisneros sobre sus ingresos a Palacio de Gobierno durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Según el cantante, fue el “ingeniero San Román, principal asesor de PPK”.

"- ¿Con quién coordinó para ingresar a Palacio de Gobierno?

¿Con quién coordiné? Mire, la primera vez que yo voy a Palacio de Gobierno fue (toma un sorbo de agua) para acudir a un llamado del ingeniero San Román, asesor principal Pedro Pablo Kuczynski. No recuerdo bien si fue un día o dos días antes de la primera moción de vacancia contra el presidente Kuczynski, el ingeniero San Román me convoca porque conoce mis aptitudes en marketing político para tratar de ayudar al presidente en desarrollar una consultoría que fue ad honorem, la cual desarrollé en vivo y en directo. Ahí aproveché para tomarme unas fotos, como cualquier peruano lo hubiera hecho”.

- ¿Quién lo autorizó para tomarse fotos en Palacio de Gobierno en el cual no está permitido ingresar con celulares? ¿con quién se reunió?

Bueno... como he explicado estuve una buena tarde ahí, tenía que hacer trabajos directamente de investigación desde mi teléfono. A veces se prohíbe a las personas cuando son visitantes, pero si uno va a hacer un trabajo tiene que, obviamente, hacerlo en vivo y en directo ¿no? Entonces, si no tengo una laptop, no tengo absolutamente nada, tengo que tener el teléfono. Referente al tema de las fotos, no solamente he estado en Palacio de Gobierno en esa oportunidad, también he estado en el cóctel de celebración, de la juramentación, ahí todos podíamos tomar fotos y todas las personas lo hacían."

¿Qué participación tuvo Richard Swing en la campaña de PPK?

La congresista María Retamozo preguntó a Richard Cisneros por su nivel de participación en la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. El cantante detalló que compuso dos canciones y coordinaba con Susana de la Puente.

"- ¿Participó en la campaña de PPK?, ¿desde cuándo?, ¿ejerció algún cargo de campaña?

- Claro. Yo sí participé activamente en la campaña presidencial del entonces candidato PPK, fui el artista encargado de trabajar dos canciones para la segunda vuelta electoral. Fui presentado en el grupo Mitín de cierre que trabajaba todo el tema de la estrategia musical para tener un mejor resultado. Tengo experiencia en marketing político musical.

- La campaña tenía dos etapas, en la primera estuvo a cargo de Gilbert Violeta y en la segunda Martín Vizcarra. ¿Conoce a Gilbert Violeta? ¿Coordinó actividades de campaña con Vizcarra? ¿Cuántas veces ha tenido comunicación con Martín Vizcarra?

No conozco al señor Gilbert Violeta, nunca me he reunido con él, no tengo el gusto de haber compartido nada con él. Referente al señor presidente Martín Vizcarra... Las reuniones de carácter musical las coordinaba con Susana de la Puente, para nada el presidente Martín Vizcarra me recomendó o me metió. Eso es absolutamente falso. Referente a la comunicación con el presidente Martín Vizcarra, lamentablemente no, pero me gustaría sacar una cita con él para conversar con la desastroza situación que está pasando”.

¿Quién contrató a Richard Swing en el Ministerio de Cultura?

Tras las declaraciones de Sonia Guillén, el presidente de la comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, concluyó que Richard Cisneros no reunía el perfil profesional para ser contratado por el ministerio de Cultura.

Alarcón también indicó que, de acuerdo a las declaraciones de la exministra, la responsabilidad de la contratación del cantante es de la secretaría general del Ministerio de Cultura y de las áreas administrativas respectivas.

En ese sentido, los parlamentarios pidieron citar a la entonces secretaria de la cartera, Angélica Tamashiro, para que responda por el contrato a Cisneros.

El presidente de la comisión preguntó por la importancia de los servicios prestados por Swing.

"- ¿Los servicios de Cisneros fueron relevantes para su gestión?

Los documentos sobre el desempeño de Richard Cisneros son públicos y se los puedo alcanzar. Es importante en estos casos de servicios prestados evaluar el rendimiento. En los documentos que he revisado hay información que tienen referencias positivas a estos desempeños. No estoy haciendo un juicio de valor, no tengo que referirme a ello, las áreas que corresponden son las que deben explicar".

¿Conoce Sonia Guillén a Richard Swing?

El congresista Fernando Meléndez preguntó a la exministra Sonia Guillén por su relación con el cantante Richard Cisneros. Ella negó tener algún vínculo con él.

"- ¿Conoce usted a Richard Cisneros?

- No lo conozco, nunca lo he visto, nunca he tratado con él.

- ¿Nadie le informó de su contratación?

- No era necesario que lo hagan.

- ¿Considera que el señor Cisneros cumplía los estándares para que su gestión lo contratara?

Lo que pregunta es parte de una investigación. Yo no creo que este es el espacio donde yo tenga que calificar a una persona. Me he referido a su CV y yo he dado mi opinión, creo que los otros detalles no serían pertinentes en las manifestaciones que estoy haciendo ante esta comisión”.

