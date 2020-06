Decenas de científicos en el mundo están trabajando para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 y un grupo de la Universidad de Oxford de investigadores estima que para setiembre de este año podría tener lista la fórmula. Ante este escenario, el ingeniero Raúl Delgado Sayán considera que el Perú debe empezar a tomar acciones para no ser los últimos en la cola al momento en que se empiece a comercializar la vacuna.

¿Cómo va el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus en el mundo? ¿En qué etapa estamos?

Hoy las vacunas ya no se diseñan como se hacía hace muchos años, que era un tanteo y error hasta dar con la vacuna y se demoraban años. Ahora, es un esfuerzo común que hacen diversas profesiones: la ingeniería biomédica conjuntamente con la ciencia. Se avanza rapidísimo en el diseño. Hay más de 120 proyectos de vacunas y todas estas asociaciones de universidades de investigación con laboratorios lo que hacen es ir seleccionando los diseños más promisorios. Muchas investigaciones están en las etapas de pruebas con humanos, hay mucha garantía de seguridad dentro de lo que han seleccionado y no solamente en Estados Unidos, también están Alemania, Suiza, Rusia, China.

¿Cuál es el siguiente paso?

Lo que falta es la fase masiva, donde ya se cogen decenas de miles de personas fundamentalmente para analizar los tipos de morbilidades en hombres y mujeres para afinar las dosis de las vacunas con las cuales ya se van a quedar. Estas son pruebas con 30 o 40 mil personas que se hacen en varias ubicaciones. A partir de setiembre ya vamos a estar en la capacidad de disponer de vacunas a nivel mundial y todos los países están tomando en cuenta esta posibilidad. Incluso están haciendo órdenes de compra adelantadas con el riesgo que eso puede implicar.

¿Cuáles son los proyectos que están teniendo mejores resultados?

En este momento hay tres proyectos en los cuales Estados Unidos están confiando bastante. Uno de ellos es de la Universidad de Oxford conjuntamente con la gente de AstraZeneca. Parece ser que están más adelantados que todos. También está la gente de Moderna Therapeutics, que está trabajando un modelo ambicioso. También hay proyectos interesantes en China, Rusia, Israel, Alemania. También, la Universidad de Berna, en Suiza, donde estiman que estarán en capacidad de dar las vacunas a la población suiza también en setiembre.

¿Qué están haciendo los países como Perú?

Los países que no tenemos esa capacidad lo que tenemos que hacer es conformar un grupo de expertos del sector público y privado. Los privados que están en este tipo de laboratorios saben no solo sobre los diseños del extranjero, sino también de la logística, de cómo se adquieren las vacunas, cómo se entra en contacto con los distintos proyectos, de modo que podamos colocar órdenes de compra. Sería tristísimo que ocurra como con los ventiladores y que, al momento en que queramos salir a comprar, nos digan que antes hay 7 mil millones de personas pugnando por las vacunas. Públicos y privados en conjunto debemos ver cómo logramos tener las vacunas a disposición de la población peruana en el menor tiempo posible, apenas se abran y se apruebe la fase tres de la prueba que están haciendo sobre humanos.

¿Cree que se encuentre la solución en setiembre?

Soy optimista al respecto. Si no es en setiembre, entonces podría ser para octubre. No importa, pero en esa fecha todos podríamos volver a la normalidad sin el temor a contagiarnos y el coronavirus pasará a ser un virus más de la historia.

En la comunidad científica hay voces que dicen que setiembre es una fecha apresurada e imprudente para el desarrollo de una vacuna.

Quizás los que opinen no tienen la información directa de cómo se están trabajando las vacunas en los distintos laboratorios del mundo. Si lo comparamos con lo que normalmente se ha hecho en años anteriores, claro, es un proceso de años. Sin embargo, eso ya no es así en los países desarrollados. Yo soy director en una universidad norteamericana de mucho prestigio y en este momento la universidad ya recibió el encargo de diseñar los potenciadores de las vacunas de COVID-19.

¿Qué es un potenciador?

Son moléculas que hacen que los anticuerpos se multipliquen en potencia. Ya en este momento está en investigación, lo que quiere decir que se está dando por hecho que las vacunas van a salir porque ya les está poniendo un suplemento. Yo no lo estoy diciendo porque estoy leyendo revistas especializadas para armar un artículo, no. Yo tengo una vivencia real, yo sé lo que está pasando y por eso es que le digo eso a mi país, a quienes tienen que tomar decisiones: señores, la vacuna ya viene, pero hay otros países que están colocando órdenes de compra; entonces no nos quedemos al final de la cola.

¿Qué debería hacer la ciudadanía mientras tanto?

Estamos casi llegando al final del túnel, no seamos fatalistas. Nos llenan de noticias sobre que nos vamos a demorar cinco años en que nuestro Producto Bruto Interno llegue a lo que fue en 2019 –que dicho sea de paso no fue un buen año– y eso no es así. Yo no estoy diciendo que esto es como un switch on and off y que nos van a decir que en setiembre podemos salir a un centro de vacunación. Pero las vacunas tienen que estar acá, tienen que estar en el país, esa es la idea fundamental que trato de decir, además del mensaje de que esto ya muy pronto se acaba. No pensemos que vamos a estar con la pesadilla de COVID-19, ya en 2021 esto será historia, queremos que también sea historia en el Perú y que no continuemos con el temor de contagiarnos.

