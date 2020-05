El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, aseveró hoy que no renunciará al cargo a pesar de los motines y muertes registrados las cárceles que llevaron a la salida del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar.

“No he puesto mi cargo a disposición ni voy a renunciar porque en dos meses y medio como ministro no voy a solucionar los 30 años de problema del INPE, pero no dejaré de ejercer mis atribuciones, en medio de una pandemia no voy a dar un paso al costado”, declaró a Canal N.

Respecto a la renuncia de Villar, que hoy fue oficializada en una resolución publicada en el diario El Peruano, Castañeda agradeció sus servicios y dijo que “no fue un error” nombrarlo en marzo, en medio de la propagación del virus.

“Gerson Villar asumió el cargo en medio de una pandemia sin precedentes, lo cual hay que agradecer (....) mi cargo siempre está a disposición del presidente, es un alto honor para mí ejercerlo”, insistió.

El titular de Justicia confirmó que Rafael Eduardo Castillo Alfaro, actual vicepresidente del INPE, estará ahora al frente de la entidad.

