¿Cuántos peruanos han perdido su empleo desde que el Gobierno decretó el confinamiento?

Estamos en una coyuntura complicada, no solo como país sino también en la región. Los empleos han empezado a afectarse por la suspensión de actividades por la cuarentena. La información que registra nuestra planilla electrónica, en el periodo que va del 16 de marzo al 31 de mayo, señala que tenemos 240,000 trabajadores que no han sido registrados en la planilla electrónica, eso quiere decir que sus contratos vencieron o que las empresas decidieron no darle continuidad.

¿Qué está haciendo desde su sector para evitar que se siga perdiendo el empleo?

Nuestra labor fundamentalmente es tutelar, con esto quiero decir que la dinámica económica es impulsada fundamentalmente por los sectores productivos: energético, minero, servicios, comercio. El sector Trabajo acompaña esa dinámica económica dotando de mecanismos de protección a los trabajadores. El Ministerio verifica que la ruptura de trabajo no corresponda a una decisión o medida abusiva, sino que tenga justificación. Estamos ante un escenario muy complicado que lo comparo como cuando se desborda un río y arrasa con todo lo que encuentra a su paso, pero las normas y medidas del Gobierno han permitido contener ese arrase.

¿Usando sus palabras, cuánto de ese arrase han logrado contener esas normas?

Eso está en evaluación. Nuestra actividad estaba parada y solo un 44% estaba operando, a partir de mayo, con la primera fase de la reactivación, hemos logrado incrementar esa actividad en 11 puntos porcentuales hasta 55%, aunque todavía es insuficiente.

¿Cuántas empresas han presentado solicitudes de suspensión perfecta?

Al 31 de mayo alrededor de 27,000 empresas presentaron la solicitud. 320 han sido aprobadas y 2,000 rechazadas.

¿En qué sectores?

Tenemos las actividades de carácter inmobiliario, de servicios, restaurantes y algunas vinculadas a la agricultura.

Antes del inicio de la cuarentena, la informalidad era del 72%, ¿cuánto cree que va a aumentar?

Es prematuro señalar un porcentaje. De lo que no cabe duda es que el trabajo suspendido, ya sea por la suspensión perfecta o por la pérdida de empleo que no se recuperará de manera inmediata, hace que se vayan al sector informal varios trabajadores. Nosotros no perdemos el aliento con las medidas como el FAE-MYPE y Reactiva Perú.

¿Están analizando dar un bono de desempleo?

Lo que estamos considerando como uno de los filtros es la pertenencia o no a la planilla de una empresa y eso se verificará en la planilla electrónica del Mintra. Si no está en la planilla, se considerará ese criterio para los beneficiarios del bono.

Hay una queja del sector formal porque se han puesto más de 10 protocolos para la reactivación.

Todas las medidas orientadas a la reactivación han generado consenso al interior del gabinete. Cada uno de los protocolos fue concebido para que la actividad económica vaya de la mano con el cuidado de la salud. Se ha identificado oportunidades de mejora que consisten en simplificar la puesta en operación de una actividad, exigiéndole igual a las empresas el respeto de los protocolos de seguridad, pero que no termine siendo una restricción al inicio de sus actividades económicas (...). Se están simplificando los procedimientos para que este equilibrio no se rompa.

¿Qué procedimientos se están simplificando?

Tenemos la responsabilidad de que cada sector productivo disponga cuáles son los protocolos que requieren observación. En el SISCOVID se registrarán los planes que las empresas habrán concebido, y la verificación del cumplimiento va a tener lugar de manera posterior, ese es el cambio para que fluya la dinámica económica sin renunciar a las medidas sanitarias.

¿Se va a flexibilizar los procedimientos?

Lo que está garantizada es una autorización para el reinicio de las actividades, respetando los protocolos cuyo cumplimiento se va a supervisar de manera posterior, no como condición (para operar).

¿Empezará la segunda fase de reactivación?

El Minsa ha dicho que no ha visto que con la primera fase se haya generado un repunte de los contagios, por lo tanto ,no veía un riesgo. La discusión aún está abierta.

Veamos el caso de Richard ‘Swing’. ¿Cómo a partir de este se puede implementar la meritocracia en las consultorías?

Soy una convencida de la importancia de que el Estado descanse su servicio público en la meritocracia. Yo puedo señalar que jamás he recibido un pedido, ni siquiera se me ha sugerido, que contrate a alguien por un favor. Lamento que esta situación se haya dado, como Gobierno creemos que las investigaciones deben tener lugar con total transparencia. Quien haya dispuesto la contratación del señor Cisneros tendrá que dar cuentas.

