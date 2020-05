La ministra de Cultura, Sonia Guillén, informó que ha puesto su cargo a disposición del presidente Martín Vizcarra, debido a la contratación del compositor Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing, para “actividades motivacionales y otros servicios” por parte de su sector.

Guillén dijo sentirse “avergonzada” por el pago de S/ 30.000 al referido compositor y reconoció no haber estado al tanto de su contratación.

“He puesto mi cargo a disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo. (...) No lo conocía pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar. Eso es lo que he hecho. Yo no voy a decir que este problema que hemos tenido con el señor Cisneros sea intrascendente, es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada y en la necesidad de pedir excusas”, declaró al diario La República.

La titular del Ministerio de Cultura aseveró que el “contrato tan inoportuno” de Richard Cisneros debe ser investigado y aseveró que al conocer esta información tomó las medidas respectivas.

“Cuando un caso como este salta se tiene que investigar y lo que uno tiene que hacer políticamente es lo que hemos hecho: cancelar el contrato, abrir la investigación y hacer accesibles nuestros archivos”, señaló.

La semana pasada se dio a conocer que el cantautor cobró S/ 30.000 del Ministerio de Cultura por la “ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores”.

Un informe del programa televisivo de Magaly Medina reveló que Cisneros habría hecho distintos trabajos por lo cuales recibió un monto total cercano a los S/ 175.000 desde el 2018.

VIDEO RECOMENDADO

Vizcarra anuncia meta de llegar a las 2 mil camas UCI para fines de junio. (Video América TV)